Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường Bạch Đằng, Thủy Nguyên tiến hành kiểm tra 3 cơ sở karaoke gồm Sunny Royal, Bảo Nhi (phường Bạch Đằng) và Thái Dương (phường Thủy Nguyên).

Hiện trường và tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở Sunny Royal và Bảo Nhi không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Cả 3 cơ sở đều hoạt động quá giờ quy định và tổ chức cho khách sử dụng “bóng cười”.

Tại 5 phòng hát có khách đang sử dụng “bóng cười”, Công an thu giữ 95 bình nghi chứa khí N2O, trong đó có 11 bình chưa sử dụng, cùng 240 vỏ bóng cao su. Chủ cơ sở, quản lý, nhân viên và những khách có liên quan được đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Từ kết quả đấu tranh, cơ quan Công an xác định đường dây cung cấp khí N2O do Hoàng Văn Luân (sinh năm 2001, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) cầm đầu. Quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng thu giữ thêm 175 bình nghi chứa khí N2O, đồng thời phát hiện 15 cơ sở karaoke tại các khu vực Thủy Nguyên, Kinh Môn, Lê Ích Mộc, Việt Khê và Bạch Đằng có liên quan đến hoạt động giao dịch “bóng cười” từ nhóm đối tượng này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm, theo khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.