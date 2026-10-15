Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu “80 năm Hải Phòng làm theo lời Bác”. Ảnh: Sở VHTTDL Hải Phòng

Triển lãm “80 năm Hải Phòng làm theo lời Bác” diễn ra từ ngày 15 đến 21.10.2026 tại hai địa điểm: Nhà trưng bày triển lãm thành phố Hải Phòng (số 1 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hồng Bàng) và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh Nghị).

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật được lựa chọn, triển lãm giới thiệu ba nhóm nội dung chính, tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm đặc biệt Người dành cho Hải Phòng.

Trong đó, nội dung đầu tiên tập trung giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về chuyến công du nước Pháp năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lần Người về thăm, làm việc tại Hải Phòng. Đây là những dấu mốc lịch sử thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham quan không gian trưng bày ảnh, tư liệu tại Triển lãm “80 năm Hải Phòng làm theo lời Bác”

Nội dung thứ hai khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách và những cống hiến to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian giới thiệu những thành tựu nổi bật của Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại sau 80 năm thực hiện lời Bác dạy. Cùng với đó là những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập, thực hành và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện sự chuyển biến từ nhận thức thành hành động cụ thể trong đời sống xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh ý nghĩa của triển lãm trong việc ôn lại sự kiện lịch sử quan trọng năm 1946, nhìn lại chặng đường 80 năm thực hiện lời dạy của Bác, đồng thời đánh giá những kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đông đảo học sinh tham quan, tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu lịch sử được giới thiệu tại triển lãm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Hải Phòng và vùng đất Hải Dương, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Trong lần đầu tiên về thăm thành phố ngày 20 - 21.10.1946, Người đã căn dặn, động viên nhân dân đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của cả nước.

Tám thập kỷ trôi qua, những lời căn dặn ấy vẫn là nguồn động lực tinh thần to lớn, thôi thúc các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong lao động, sản xuất và xây dựng quê hương.

Không chỉ là hoạt động giới thiệu tư liệu lịch sử, triển lãm còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của các thế hệ đối với quê hương, đất nước; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học tập, thực hành và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước và khát vọng xây dựng thành phố Cảng ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.