Hải Phòng khởi công hai dự án cảng biển và công nghiệp công nghệ cao, tổng vốn 26.400 tỷ đồng. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

TP. Hải Phòng vừa khởi công hai dự án tại Khu bến Lạch Huyện và Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với tổng vốn đầu tư 26.400 tỷ đồng. Các dự án tập trung phát triển hạ tầng cảng biển và sản xuất vật liệu phục vụ công nghiệp công nghệ cao.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện do Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 24.845 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2 ha.

Dự án gồm 4 bến cảng container, tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải từ 12.000 - 18.000 TEU. Ngoài ra, công trình có 400 m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung năng lực tiếp nhận, khai thác hàng hóa cho hệ thống cảng biển Hải Phòng, hỗ trợ kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics.

Dự án thứ hai là nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch, do Công ty cổ phần khu Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu. Dự án có tổng mức đầu tư 1.580 tỷ đồng; theo thông tin công bố, diện tích khoảng 28.000 m2.

Nhà máy hướng tới sản xuất vật liệu tinh khiết phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao như chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác.

Để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, lãnh đạo thành phố đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn. Thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.