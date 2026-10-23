Hải Phòng triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

từ ngày 19 đến 26/10, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn thành phố

Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được tổ chức tại trụ sở UBND các xã, phường, đặc khu. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) là đơn vị chủ trì, tham mưu lãnh đạo CATP phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đơn vị lấy mẫu xây dựng chương trình, lịch trình và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình triển khai.

Đồng thời, phối hợp với Công an cấp xã bố trí, phân công các tổ thu nhận mẫu phù hợp với tình hình thực tế; nghiên cứu kết hợp thu mẫu tập trung và thu mẫu lưu động, nhất là tại các địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thân nhân liệt sĩ.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ phối hợp với các tổ thu nhận mẫu tại cơ sở, kịp thời nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo lãnh đạo CATP chỉ đạo giải quyết.

Cùng với đó, Phòng Tham mưu CATP chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, theo dõi, bảo đảm hệ thống đường truyền hoạt động ổn định, thông suốt, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Các đơn vị tuyên truyền trong CATP có trách nhiệm phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của hoạt động thu nhận mẫu ADN; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Đối với Công an cấp xã, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tham mưu UBND cùng cấp triển khai nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch của thành phố; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm, bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các điều kiện cần thiết phục vụ việc thu nhận mẫu. Các địa phương đồng thời huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy quân sự và các ban, ngành liên quan tham gia hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ; bố trí nhân viên y tế trực trong suốt quá trình triển khai.

Đặc biệt, trước thời điểm thu mẫu 2 ngày, Công an cấp xã có trách nhiệm rà soát, xác nhận khả năng tham gia, tình trạng sức khỏe của thân nhân; phân loại các trường hợp có thể đến lấy mẫu tập trung, trường hợp cần hỗ trợ và trường hợp không thể di chuyển. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động bố trí thời gian theo từng nhóm, khung giờ phù hợp, ưu tiên người cao tuổi, người có sức khỏe yếu; gửi giấy mời và hướng dẫn thân nhân chuẩn bị căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip cùng các giấy tờ liên quan. Công an cấp xã cũng phân công cán bộ điều phối, hỗ trợ xuyên suốt quá trình thu nhận mẫu, bảo đảm hoạt động diễn ra chu đáo, khoa học và hiệu quả.

Việc triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của lực lượng CAND đối với các Anh hùng, Liệt sĩ và gia đình. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu dân cư và dữ liệu ADN trong công tác tìm kiếm, đối khớp, hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và nhân dân.