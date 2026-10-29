Hải Phòng: Triển khai Chương trình hành động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 435/KH-UBND nhằm thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 208/NQ-CP của Chính phủ. Kế hoạch xác định chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn là động lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái.

Thành phố đặt mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực quản trị môi trường, tạo bước chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu 100% nguồn thải lớn được giám sát tự động; 70% nước thải sinh hoạt đô thị tại đô thị loại I được thu gom, xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 6,5%; đồng thời thành lập mới Khu bảo tồn biển Cát Bà - Long Châu.

Về kinh tế xanh, tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt 10%, năng lượng tái tạo chiếm 26,5% tổng cung năng lượng sơ cấp và chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường bảo đảm tối thiểu 2% hằng năm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố triển khai 9 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung hoàn thiện thể chế, huy động hiệu quả nguồn lực, giải quyết dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh phát triển đô thị xanh, công trình xanh và ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối đôn đốc, cùng các sở, ngành và UBND các địa phương bám sát tiến độ, phân công rõ trách nhiệm để thực hiện hiệu quả Kế hoạch đề ra./.

9 nhóm giải pháp trọng tâm:

Tuyên truyền, giáo dục: Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện thể chế, pháp luật: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực: Ưu tiên bố trí ngân sách, nguồn lực cho các nhiệm vụ trực tiếp, đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải, rác thải, quan trắc môi trường và công trình phòng chống thiên tai.

Giải quyết vấn đề bức xúc về môi trường: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí, nước, đất, môi trường biển; kiểm soát ô nhiễm tại các khu đô thị, khu/cụm công nghiệp, làng nghề, cảng biển, logistics và cải thiện chất lượng nước các sông, kênh, mương.

Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Phục hồi hệ sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; đẩy nhanh tiến độ thành lập Khu bảo tồn biển Cát Bà - Long Châu và điều chỉnh ranh giới Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ.

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao mức độ an toàn của người dân và nền kinh tế; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai; đầu tư gia cố hệ thống đê điều, thoát nước đô thị và hạ tầng giao thông chống chịu bão, ngập úng, nước biển dâng.

Chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn: Phát triển kinh tế các-bon thấp, quản lý phát thải khí nhà kính; thúc đẩy chuyển đổi các khu/cụm công nghiệp sang mô hình sinh thái và cộng sinh công nghiệp; phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; khuyến khích đô thị xanh, công trình xanh, giao thông xanh.

Phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển số, đặt hàng các nghiên cứu ứng dụng công nghệ sạch, xử lý ô nhiễm, tái chế chất thải; xây dựng và kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu.

Hợp tác và hội nhập quốc tế: Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố lân cận trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường liên vùng, lưu vực sông, môi trường biển và ứng phó biến đổi khí hậu.