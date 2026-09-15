Hải Phòng: Triển khai Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, ngày 15/9/2026, Công an TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cho lực lượng “tiểu giáo viên” nòng cốt trong Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Hội nghị tập huấn trực tiếp diễn ra tại 02 địa điểm là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Nam Triệu và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Việt Đức với sự tham gia của 238 đồng chí là chỉ huy, cán bộ Công an 114 xã, phường, đặc khu.

Thượng tá Bùi Kim Long, Phó Trưởng Phòng CSGT - Công an TP. Hải Phòng phát biểu khai mạc tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được cập nhật nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và trực tiếp thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn do đại diện Phòng CSGT hướng dẫn.

Bên cạnh đó, các trung tâm sát hạch phối hợp với Đội Đăng ký, quản lý phương tiện và sát hạch, cấp giấy phép lái xe (Phòng CSGT) và Công an cấp xã tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và bổ sung sân sa hình phục vụ công tác đào tạo tại các xã, phường, đặc khu.

Theo kế hoạch, ngày 17/9/2026, Công an thành phố tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tại 113 điểm cầu cho lực lượng Công an cấp xã, cán bộ phụ trách văn hóa - tuyên truyền địa phương và đại diện giáo viên các trường THPT trên địa bàn với tổng số lượng “tiểu giáo viên” được tập huấn trong chiến dịch đến trên 700 người.

Công an TP. Hải Phòng đang chuẩn bị triển khai Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Dự kiến, ngày 21/9/2026, Công an TP. Hải Phòng sẽ đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch tại gần 120 điểm tại toàn bộ các xã, phường, đặc khu.

Chương trình tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm trang bị kiến thức, chuẩn hóa kỹ năng cho lực lượng nòng cốt, hướng tới mục tiêu đào tạo, dào tạo lại kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân toàn thành phố.