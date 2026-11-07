Hải Phòng: Trên hành trình khẳng định vị thế khu du lịch quốc gia Cát Bà

Vịnh Lan Hạ Cát Bà. Nguồn internet

Hội đồng thẩm định do ông Vũ Quang Dũng, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm Trưởng đoàn có sự tham gia của các đại diện liên bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công an... Sự hiện diện của các cơ quan chuyên môn Trung ương khẳng định tính chất toàn diện và độ khắt khe trong việc đánh giá các tiêu chí đối với một Khu du lịch quốc gia. Về phía địa phương, ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo đặc khu Cát Hải - do ông Phan Viết Điện, Chủ tịch UBND đặc khu và ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu chủ trì tiếp đoàn - đã chuẩn bị kỹ lưỡng các luận chứng thực tiễn phục vụ đợt đánh giá quan trọng này.

Trong phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải Phan Viết Điện bày tỏ niềm kỳ vọng lớn lao vào mốc tọa độ phát triển mới của Cát Bà. Sự xác lập danh xưng "Khu du lịch quốc gia" được xem là "đòn bẩy vàng" giúp Cát Hải tái cấu trúc ngành kinh tế xanh theo hướng chuyên nghiệp, sinh thái và giàu bản sắc. Ông Điện khẳng định địa phương sẽ chủ động đồng hành, cung cấp đầy đủ thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh giá, sớm đưa Cát Bà ghi tên trên bản đồ các khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Bày tỏ sự ấn tượng trước tinh thần chủ động và sự chuẩn bị công phu từ phía thành phố Hải Phòng cùng đặc khu Cát Hải, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Vũ Quang Dũng nhìn nhận đợt thẩm định lần này đóng vai trò như một cột mốc bản lề, đo lường chính xác năng lực quản trị công và mức độ sẵn sàng chuyển mình của địa phương. Sự nghiêm túc trong công tác hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực địa đã phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hải Phòng trong việc nâng tầm Cát Bà – không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các điều kiện thể chế, mà thực sự sẵn sàng vận hành một hệ sinh thái du lịch biển đảo đẳng cấp, chuyên nghiệp và bền vững.

Với sứ mệnh là cầu nối chuyên môn trọng yếu, Hội đồng thẩm định giữ vai trò tham mưu đắc lực cho Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong quá trình đánh giá chuyên sâu và định hình chuẩn mực cho hồ sơ Khu du lịch quốc gia Cát Bà. Thông qua góc nhìn đa ngành khách quan và sắc bén, Hội đồng góp phần chắt lọc những giá trị di sản cốt lõi, chuyển hóa tiềm năng tài nhiên thiên nhiên thành các tiêu chí thể chế hóa vững chắc, tạo điểm tựa pháp lý tin cậy để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt cho du lịch Hải Phòng

Nằm giữa vùng sinh thái biển đảo đặc sắc với nguồn tài nguyên di sản vô giá, Cát Bà mang trong mình sứ mệnh trở thành điểm đến sinh thái và nghỉ dưỡng hàng đầu. Danh hiệu "Khu du lịch quốc gia" không đơn thuần là sự tôn vinh tiềm năng sẵn có, mà là đòn bẩy thể chế mạnh mẽ giúp Cát Bà tái cấu trúc chuỗi giá trị du lịch: từ thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ đến chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và siết chặt kỷ cương quản lý.

Quananf đảo Cát bà. Nguồn internet

Chương trình làm việc được nối tiếp bằng chuyến khảo sát thực địa chuyên sâu vào chiều cùng ngày tại các trọng điểm du lịch trên địa bàn Đặc khu Cát Hải. Việc trực tiếp kiểm chứng thực trạng cơ sở vật chất, năng lực vận hành và không gian đón tiếp du khách đã giúp đoàn công tác củng cố cơ sở dữ liệu thực tiễn vững chắc. Chuyến khảo sát gửi đi thông điệp xuyên suốt: Mọi chiến lược nâng tầm vị thế du lịch Cát Bà phải được đặt trên nền tảng tôn trọng tự nhiên, lấy bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường sinh thái làm kim chỉ nam cho sự phát triển lâu dài.