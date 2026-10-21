Hải Phòng: Trao quyết định chuẩn y nhân sự lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031

Chư tôn đức tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN, Chứng minh tối cao Ban Trị sự GHPGVN thành phố; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức Ban Thường trực, Ủy viên Ban Trị sự.

Đại biểu tham dự

Về phía khách mời có sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; bà Phạm Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố; ông Phạm Văn Diệp, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Đinh Trọng Chiềm, Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an thành phố; ông Bùi Văn Nam, Trưởng ban Ban Dân tộc và Tôn giáo thành phố; cùng đại diện cho các sở, ban ngành thành phố và đông đảo quý Phật tử gần xa.

Đại đức Thích Nguyên Chính công bố quyết định

Tại hội nghị, Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương đã công bố Quyết định số 347/QĐ-HĐTS ban hành ngày 8-10-2026 của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký, về việc chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định đến Hòa thượng Thích Quảng Tùng và lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đó, Hòa thượng Thích Quảng Tùng được suy tôn ngôi vị chứng minh tối cao Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Hòa thượng Thích Thanh Vân được bổ nhiệm làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031 thay cho Hòa thượng Thích Quảng Tùng; Thượng toạ Thích Tục Minh làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự và Thượng tọa Thích Tục Nhân làm Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự.

Quyết định này thay thế Quyết định số 216/QĐ- HĐTS ban hành ngày 2-7-2026.

Cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng lên ngôi vị Chứng minh tối cao Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng cũng đã khánh tuế, chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Tùng được suy tôn ngôi vị Chứng minh tối cao Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Tùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Trung ương Giáo hội, các cấp chính quyền, chư Tăng Ni và toàn thể Phật tử đã luôn tin tưởng, đồng hành, giúp đỡ, tạo mọi thuận duyên để Hòa thượng hoàn thành những nhiệm vụ mà Giáo hội giao phó.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu

Hòa thượng mong tập thể Ban Trị sự và Hòa thượng tân Trưởng ban trị sự tiếp tục kế thừa và hoàn thành những nhiệm vụ mà Ban Trị sự đã đề ra trong nhiệm kỳ 2026-2031; đặc biệt là công tác từ thiện xã hội, gắn các hoạt động Phật sự với nhu cầu thực tiễn của nhân dân, để tinh thần từ bi của đạo Phật tiếp tục được lan tỏa trong đời sống.

Thay mặt tân Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Thanh Vân bày tỏ lòng thành kính, tri ân Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã chèo lái con thuyền Phật giáo thành phố trong suốt 4 nhiệm kỳ vừa qua.

Hòa thượng Thích Thanh Vân phát biểu nhận nhiệm vụ

Hòa thượng tân Trưởng ban Trị sự phát nguyện sẽ tuân thủ tuyệt đối Hiến chương của GHPGVN, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; lấy phương châm hành đạo “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động Phật sự; cam kết sẽ chăm lo đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử, giữ gìn kỷ cương thiền môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt tôn giáo tại các tự viện, đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật qua các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chư Tăng Ni tham dự

Hòa thượng cũng khẳng định sẽ phát huy tối đa vai trò của các Ban Đại diện Phật giáo liên xã, phường nhằm kịp thời lắng nghe, giải quyết nhanh chóng các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Tăng Ni và đồng bào Phật tử; giữ vững sự đoàn kết, hòa hợp; kiên quyết giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; xây dựng các cơ sở tự viện ngày càng trang nghiêm, xứng đáng là những trung tâm văn hóa tâm linh thanh tịnh, nơi nương tựa tinh thần vững chắc cho quần chúng nhân dân.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu mong rằng, với thành phần lãnh đạo Ban Trị sự trẻ mới được kiện toàn sẽ hoàn thành xuất sắc các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới, trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn Giới luật và Thanh quy. "Đây cũng là nguyên tắc cốt lõi giúp GHPGVN duy trì sự ổn định và phát triển, tạo nên sức mạnh tổng thể trong các hoạt động Phật sự; góp phần cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.