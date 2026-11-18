Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Hoàng Quốc Thưởng trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng các tập thể xuất sắc. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn thành phố đã tiếp nhận 28.626 tác phẩm dự thi, gồm 14.308 tác phẩm thể loại tạp chí, 13.144 tác phẩm thể loại báo, 404 tác phẩm phát thanh, 38 tác phẩm truyền hình và 645 video clip.

Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 46 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích, 10 giải triển vọng, 1 giải dành cho tác giả nhỏ tuổi nhất và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi được trao giải.

Trao giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, em Nguyễn Công Huy, học sinh lớp 4A3, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (phường Ngô Quyền, Hải Phòng), với tác phẩm: Giữ màu xanh tuổi thơ giữa "biển" mạng xã hội. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Ban tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng cho biết, từ các tác phẩm chất lượng cao, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn, lập hồ sơ gửi 50 tác phẩm dự thi cấp Trung ương và có 4 tác phẩm đạt giải khuyến khích cấp Trung ương.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến chỉ đạo các tác phẩm đạt giải cần được giới thiệu, lan tỏa, thực sự phục vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, dịp tập hợp trí tuệ, phát hiện, bồi dưỡng lực lượng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giá trị quan trọng nhất của cuộc thi không chỉ ở các con số, mà là tiếp tục khẳng định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, phát hiện thêm những tác giả, lực lượng có năng lực, tâm huyết để bồi dưỡng, phát huy.

Những tác phẩm có chất lượng, nhất là tác phẩm đạt giải, cần được giới thiệu, lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và trong tuyên truyền ở cơ sở, thực sự phục vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.