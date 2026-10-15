Hải Phòng trang trọng truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh dâng hương tại Lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn

Cùng dự có các lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515); đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh và các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang thành phố.

Buổi lễ còn có sự tham dự của thân nhân các liệt sĩ, nhân chứng cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, nhân dân xã Vĩnh Bảo và các địa phương lân cận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Quân khu 3, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lực lượng vũ trang, lãnh đạo địa phương và thân nhân các liệt sĩ lần lượt dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, tử nạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tiếp sau lễ viếng là lễ truy điệu. Ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố trang trọng đọc điếu văn, tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia dâng hoa, dâng hương kính viếng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào hy sinh, tử nạn

Trong giai đoạn 1949 - 1951, nhiều người bị địch tra tấn, sát hại tại bốt Mai Sơn rồi chôn tập thể. Sự hy sinh của các liệt sĩ và đồng bào góp phần làm nên truyền thống đấu tranh kiên cường của Hải Phòng, gắn với những dấu mốc lịch sử như “Đường 10 quật khởi”, “Đường 5 anh dũng” và “Cát Bi rực lửa”.

Trong số những người nằm lại tại Mả Chìa, có 8 liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công, gồm các liệt sĩ: Nguyễn Văn Cảm, Bí thư Chi bộ xã Đồng Minh; Đỗ Ngọc Bích, Bí thư Chi bộ xã Cao Minh; Hà Văn Rặc, cán bộ phái viên; Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát, Đỗ Văn Choát, đều là cán bộ xã; Vũ Văn Tuân và Nguyễn Văn Gắng, đều là du kích.

Cùng nằm lại với các liệt sĩ còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đến nay chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức đọc điếu văn tại Lễ viếng, truy điệu và an táng

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức trân trọng cảm ơn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và các tỉnh, thành phố bạn đã về dự lễ; cảm ơn Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Thường trực Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm, quy tập, cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Vĩnh Bảo và các xã lân cận, nhà chùa, các cơ quan báo chí đã đồng hành, góp sức hoàn thành công việc nghĩa tình này.

Điếu văn khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và an táng các hài cốt thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng đối với những người đã ngã xuống và các gia đình chịu mất mát trong chiến tranh.

Thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm, xác minh tại những nơi còn thông tin, chăm lo chu đáo cho thân nhân liệt sĩ và người có công.

Theo chủ trương của Thường trực Thành ủy, khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, dự kiến hoàn thành trong 8 tháng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Đây là việc làm ý nghĩa của Hải Phòng nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về bảo tồn các địa điểm tiêu biểu tìm thấy mộ liệt sĩ, để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong không khí xúc động, nhiều người dân mang theo hoa và quốc kỳ, trang nghiêm tiễn đưa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống. Nghi thức hạ huyệt, rải đất, đặt hoa và thắp hương được thực hiện trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.