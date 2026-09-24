Hải Phòng: Trang nghiêm Lễ tác pháp Tự tứ tại trường hạ chùa Nam Hải kết thúc mùa hậu An cư kiết hạ

Quang lâm chứng minh, chủ trì buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Đường chủ các hạ trường tại Hải Phòng; Thượng tọa Thích Tục Minh, Phó ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố; Thượng tọa Thích Tục Bách, Thượng tọa Thích Quảng Minh, Thượng tọa Thích Tục Nhân - đồng Phó ban Trị sự GHPGVN thành phố, cùng 203 hành giả đang cấm túc an cư tại trường hạ chùa Nam Hải.

Trước khi quang lâm Đại giảng đường chùa Nam Hải, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, cùng chư Tăng an cư tại trường hạ đã cử hành nghi thức niêm hương lễ Tổ, cáo yết chính thức cử hành lễ tác pháp Tự tứ theo luật Phật chế định.

Chư tôn đức lễ Tổ

Sau khi vân tập tại Đại giảng đường, chư tôn đức đã cử hành nghi thức niêm hương, lễ Phật cầu gia bị.

Thay mặt cho 203 hành giả an cư tại trường hạ Cơ sở 1 - chùa Nam Hải, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã thành kính cử hành nghi lễ chúc tán, xưng tán Tam bảo đã gia hộ cho chư Tăng có một mùa An cư kiết hạ trang nghiêm, thanh tịnh và ý nghĩa.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã chia sẻ cùng chư Tăng về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tự tứ. Đó là sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những lỗi lầm cho mình dựa vào 3 căn cứ là: Được thấy – Được nghe – Được nghi. Tự tứ trong Luật Tứ phần là nghi lễ quan trọng của chư Tăng Ni vào ngày cuối cùng của mùa An cư kiết hạ, đánh dấu sự kết thúc ba tháng trau dồi giới đức.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Dịp này, Hòa thượng Đường chủ cũng có lời khánh tuế chư Tăng Ni thêm một tuổi đạo; đồng thời, tán thán công đức của quý Phật tử đã phát tâm ngoại hộ Tam bảo trong suốt 3 tháng chư Tăng thực hiện cấm túc an cư tại hạ trường.

Tiếp đó, chư tôn đức đã quang lâm chánh điện chùa Nam Hải thực hiện nghi thức tác pháp Tự tứ.

Chư Tăng tác pháp Tự tứ

Lễ tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 tại hạ trường chùa Nam Hải đã khép lại trong không khí hoan hỷ, trang nghiêm và thanh tịnh.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi lễ