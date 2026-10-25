Hải Phòng: Tổng rà soát 'lò độ xe' sau vụ va chạm xe máy làm 4 người tử vong

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng họp nhanh với các đơn vị sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: CÔNG AN TP HẢI PHÒNG

Theo Công an TP Hải Phòng, lúc 1 giờ 15 phút cùng ngày, tại đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn thuộc tổ dân phố Trần Thái Nguyễn (phường Thạch Khôi) xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa hai xe mô tô.

Cụ thể, xe mô tô biển số 15AA-76... do Đ.T.Đ. (16 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) điều khiển, chở Đ.M.H. (15 tuổi, trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng) va chạm với xe mô tô biển số 34E1-41... do Đ.M.Q. (21 tuổi) điều khiển, chở Đ.A.T. (16 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng).

Cú va chạm khiến Đ.M.Q. tử vong tại chỗ; còn Đ.T.Đ., Đ.M.H., Đ.A.T. được đưa đi cấp cứu nhưng đều tử vong tại bệnh viện.

Trực tiếp kiểm tra và đánh giá thực tế hiện trường, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai ngay nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông chủ động tăng cường tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn trong tháng 11.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các “lò độ xe” và xe độ chế, đồng thời xác định rõ trách nhiệm đối với công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại trên địa bàn.