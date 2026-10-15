Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn

Quang cảnh Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn được tìm thấy, quy tập tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; đại biểu Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Quân khu 3; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng; thân nhân các liệt sĩ, nhân chứng cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Vĩnh Bảo, các địa phương lân cận.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tiếp sau lễ viếng là lễ truy điệu. Đồng chí Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đọc lời điếu.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, di quan hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Điếu văn tại lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào hy sinh, tử nạn tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo khẳng định sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt trong giai đoạn 1949-1951, khi nhiều người bị địch tra tấn, sát hại tại bốt Mai Sơn rồi chôn tập thể.

Sự hy sinh thầm lặng của các liệt sĩ và đồng bào góp phần làm nên truyền thống đấu tranh kiên cường của Hải Phòng, gắn với những dấu mốc lịch sử như: “Đường 10 quật khởi”, “Đường 5 anh dũng”, “Cát Bi rực lửa”.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành nghi thức di chuyển, an táng 56 hài cốt tại khu vực Mả Chìa.

Đông đảo cán bộ và nhân dân mang theo hoa và Quốc kỳ, trang nghiêm tiễn đưa, thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Trong không khí xúc động, nhiều người dân mang theo hoa và Quốc kỳ, trang nghiêm tiễn đưa, thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng cho biết: Theo chủ trương của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, dự kiến hoàn thành trong 8 tháng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Đây là việc làm cụ thể của Hải Phòng nhằm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về bảo tồn các địa điểm tiêu biểu tìm thấy mộ liệt sĩ, để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.