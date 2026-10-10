Hải Phòng: Tổ chức hội nghị gặp mặt, lắng nghe và tri ân doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

Sự kiện quy tụ khoảng 400 đại biểu là doanh nghiệp trong nước và FDI tiêu biểu, cùng lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đoàn ĐBQH Hải Phòng và đại diện VCCI.

Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại phường Thủy Nguyên, nơi sẽ diễn ra hội nghị. (Ảnh: CTTĐTHP)

Hội nghị là dịp tri ân, tôn vinh vị thế tiên phong của đội ngũ doanh nhân đất Cảng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thành phố sẽ thông tin nhanh kết quả 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, đồng thời trình chiếu phóng sự về những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Trọng tâm chương trình là phiên đối thoại trực tiếp do Chủ tịch UBND thành phố điều hành. Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành sẽ trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ "điểm nghẽn" về đất đai, nguồn vốn, thủ tục hành chính, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Qua đó, khẳng định cam kết đồng hành thực chất, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hiện thực hóa chủ đề năm 2026: “Chủ động thực thi, phát huy nội lực, tăng trưởng bứt phá”.

Nhân dịp này, UBND thành phố sẽ trao Bằng khen tặng các doanh nghiệp nộp ngân sách tiêu biểu, tiên phong đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, sử dụng nhiều lao động và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.