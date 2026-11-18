Diễn đàn do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa, tiềm năng và thế mạnh của thành phố thông qua điện ảnh; đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa điện ảnh với du lịch, dịch vụ, kinh tế và xúc tiến đầu tư.

Trong khuôn khổ sự kiện, khán giả sẽ được thưởng thức miễn phí 11 bộ phim Việt Nam thuộc nhiều thể loại.

Chương trình chiếu phim miễn phí khai mạc lúc 9h30 ngày 21/11. Các suất chiếu được tổ chức trong ba ngày 21, 22 và 23/11 tại hai cụm rạp ở Hải Phòng.

Bộ phim ăn khách “Mưa đỏ” sẽ được trình chiếu trong Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”. Ảnh: Galaxy Studio

Theo Ban tổ chức, 11 bộ phim được lựa chọn trình chiếu gồm: “Trại buôn người”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Cục vàng của ngoại”, “Anh hùng”, “Mưa đỏ”, “Bảy tiên”, “Ốc mượn hồn”, “Truy tìm Long Diên Hương”, “Tử chiến trên không”, “Hẹn em ngày nhật thực” và “Mang mẹ đi bỏ”.

Các tác phẩm mang đến những lát cắt đa dạng của điện ảnh Việt Nam đương đại, từ đề tài lịch sử, chiến tranh đến tâm lý, gia đình, hành động và đời sống xã hội. Trong đó, “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và “Tử chiến trên không” tiếp cận những câu chuyện lịch sử, thời khắc đặc biệt bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại; còn “Cục vàng của ngoại” và “Mang mẹ đi bỏ” khai thác tình thân, các mối quan hệ gia đình cùng những vấn đề gần gũi trong cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, khán giả còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các thành viên đoàn phim sau một số suất chiếu.

Không chỉ hướng tới giới thiệu những tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến công chúng, Diễn đàn còn đặt mục tiêu mở rộng khả năng kết nối giữa các địa phương với ngành công nghiệp điện ảnh. Với lợi thế về không gian đô thị, cảng biển, công nghiệp, biển đảo cùng hệ thống công trình lịch sử, văn hóa, Hải Phòng được kỳ vọng trở thành điểm đến thân thiện, thuận lợi đối với các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”, hội thảo “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”, Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh, tham quan các bối cảnh quay phim tại Hải Phòng và các hoạt động giao lưu nghệ sĩ.

Trong đó, Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh sẽ tạo cơ hội để đại diện các tỉnh, thành phố gặp gỡ các hãng phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp điện ảnh, trao đổi về nhu cầu dự án, bối cảnh, dịch vụ và khả năng hợp tác. Qua đó, các địa phương có thể giới thiệu lợi thế, nguồn lực sẵn có, đồng thời tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi hoạt động sản xuất phim.

Cùng với đó, Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index) cũng được giới thiệu như một công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của địa phương đối với hoạt động sản xuất phim. Bên cạnh tiềm năng bối cảnh, bộ chỉ số xem xét các yếu tố như khả năng tiếp cận thông tin, điều kiện dịch vụ, đầu mối phối hợp và môi trường hỗ trợ sản xuất, qua đó giúp các địa phương nhận diện lợi thế và những điều kiện cần tiếp tục hoàn thiện để thu hút các dự án điện ảnh.

Hệ thống dữ liệu PAI phân loại bối cảnh theo nhiều nhóm, giúp nhà làm phim thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm địa điểm phù hợp với dự án. Ảnh: VFDA

Một điểm nhấn khác của Diễn đàn là Gala “Hải Phòng Film Port - Nơi những câu chuyện bắt đầu”, diễn ra tối 22/11, được truyền hình trực tiếp trên VTV và tiếp sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng. Chương trình khắc họa những dấu ấn của Hải Phòng trong điện ảnh và đời sống văn hóa nghệ thuật, tôn vinh vùng đất, con người cùng những tài năng tiêu biểu của thành phố.

Thông qua Diễn đàn, Hải Phòng không chỉ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về bối cảnh quay phim mà còn hướng tới xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện ảnh, qua đó phát huy mối liên kết giữa điện ảnh với văn hóa, du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế liên quan.