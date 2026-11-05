Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng trong tháng 11

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, thành phố Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá giá trị di sản và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Trong ảnh là Diễu hành tôn vinh áo dài Việt Nam tại Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo đó, từ ngày 18-24/11, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm di sản sẽ được tổ chức, tập trung tại các xã, phường, đặc khu, khu dân cư, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp; các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà hát và không gian văn hóa công cộng.

Hoạt động trọng điểm của thành phố cũng là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động là chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, diễn ra tối 24/11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc Hải Phòng và thành tựu phát triển của thành phố.

Trong các ngày 21 và 22/11, tại sân Nhà trưng bày triển lãm mỹ thuật thành phố, không gian “Một không gian-nhiều trải nghiệm” sẽ giới thiệu tư liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa Hải Phòng; trình diễn nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công, trò chơi dân gian.

Người dân và du khách có thể trực tiếp giao lưu với nghệ nhân, nghệ sĩ, tham gia các hoạt động thực hành di sản.

Đáng chú ý, từ ngày 21 đến 23/11, Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” được tổ chức với triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”, chương trình nghệ thuật “Điểm hẹn Hải Phòng-Những bài hát trong phim”, hoạt động khảo sát địa điểm quay phim và chiếu phim phục vụ công chúng; cùng với đó là các hoạt động giới thiệu sách, tư liệu lịch sử, văn hóa, phục vụ thư viện lưu động và thể thao quần chúng.

Ở cấp cơ sở, thành phố đặt mục tiêu 100% xã, phường, đặc khu tổ chức hoặc lồng ghép ít nhất một hoạt động văn hóa và một hoạt động thể dục, thể thao quần chúng.

Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, đồng thời xây dựng một mô hình hoạt động văn hóa có khả năng duy trì sau đợt cao điểm.

Các chương trình cũng được định hướng mở rộng tới khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân và địa bàn khó khăn; đặc biệt quan tâm điều kiện tiếp cận của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm còn hạn chế về điều kiện tiếp cận văn hóa; lựa chọn địa điểm, hình thức tổ chức phù hợp nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Thành phố khuyến khích các bảo tàng, di tích, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ xem xét miễn, giảm giá vé, phí tham quan hoặc áp dụng ưu đãi phù hợp, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hóa.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phát hiện, giới thiệu các tập thể, cá nhân, nghệ nhân, người có uy tín và mô hình tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng.