Hải Phòng tìm nhà đầu tư tuyến đường Vành đai 3 dài 17,55 km, vốn hơn 8.119 tỷ đồng

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Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBND TP Hải Phòng, việc tìm kiếm nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển. Đây cũng là một trong những định hướng phát triển hạ tầng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới.

Dự án được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng về mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 bình quân từ 13%/năm trở lên. Đồng thời, dự án phù hợp với định hướng tại Kết luận số 96-KL/TW ngày 30/9/2024 của Bộ Chính trị về phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, trong đó có tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3 sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa các trục giao thông đối ngoại, trong đó có Quốc lộ 10 và Quốc lộ 18, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các trung tâm công nghiệp khu vực Đông Bắc Bộ đến cảng biển Hải Phòng; nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực cho một số tuyến giao thông hiện hữu và tạo thêm dư địa phát triển đô thị.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường có chiều dài khoảng 17,55 km. Điểm đầu tại Km0, tương ứng khoảng Km7+150 trên đường tỉnh 355, thuộc phạm vi nút giao Hưng Đạo với đường Vành đai 2, phường Hưng Đạo. Điểm cuối tại Km17+550, tương ứng khoảng Km32+400 trên Quốc lộ 10, thuộc xã An Lão.

Về quy mô, tuyến đường được quy hoạch nền đường rộng 68 m và thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô này. Trong giai đoạn 1, đoạn từ nút giao Hưng Đạo đến đường tỉnh 354 có nền đường rộng 68 m, mặt đường 8 làn xe với bề rộng 30 m, dải phân cách rộng 23 m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 7,5 m.

Đối với đoạn từ đường tỉnh 354 đến Quốc lộ 10, nền đường giai đoạn 1 rộng 37 m, mặt đường bố trí 8 làn xe với bề rộng 30 m, dải phân cách rộng 5 m và lề đất mỗi bên rộng 1 m. Phương án cũng dự trữ không gian mở rộng trong tương lai với tổng bề rộng 31 m ở hai bên tuyến.

Dự kiến, trên toàn tuyến sẽ bố trí 6 nút giao, gồm nút giao Hưng Đạo, đường tỉnh 361, tuyến nối Quốc lộ 5 - Quốc lộ 10, đường tỉnh 354, đường tỉnh 360 và Quốc lộ 10. Các vị trí kết nối với hệ thống đường hiện trạng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, xác định cụ thể trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 8.119 tỷ đồng. Dự án được đề xuất triển khai theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, với phương án thanh toán dự kiến bằng quỹ đất. Quỹ đất thanh toán có thể được xem xét tại các khu đất hai bên tuyến đường và những quỹ đất khác trên địa bàn TP Hải Phòng, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và các quy định pháp luật có liên quan.

Các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu nghiên cứu và đề xuất thực hiện dự án có thể liên hệ Sở Tài chính TP Hải Phòng tại số 06 đường Hồng Bàng, phường Hồng Bàng để tìm hiểu thông tin và thực hiện các bước theo quy định.