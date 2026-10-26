Hải Phòng tìm nhà đầu tư dự án Vành đai 3 hơn 8.100 tỷ đồng

Bản đồ hướng tuyến Dự án hoàn thiện đường vành đai 3 đoạn từ nút giao Hưng Đạo (vành đai 2) đến nút giao quốc lộ 10. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đây là công trình hạ tầng giao thông được thành phố quan tâm nhằm tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu đô thị và hệ thống cảng biển.

Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao Hưng Đạo với đường Vành đai 2, thuộc phường Hưng Đạo; điểm cuối tại quốc lộ 10, thuộc xã An Lão. Theo quy hoạch, nền đường có bề rộng 68 m.

Trong giai đoạn đầu, đoạn từ nút giao Hưng Đạo đến đường tỉnh 354 dự kiến xây dựng nền đường rộng 68 m; đoạn từ đường tỉnh 354 đến quốc lộ 10 có nền đường rộng 37 m, đồng thời dự trữ quỹ đất để mở rộng trong tương lai. Cả hai đoạn đều được dự kiến bố trí 8 làn xe.

Trên toàn tuyến dự kiến xây dựng 6 nút giao chính, gồm nút giao Hưng Đạo, đường tỉnh 361, tuyến nối quốc lộ 5 - quốc lộ 10, đường tỉnh 354, đường tỉnh 360 và quốc lộ 10. Phương án đầu tư cũng nghiên cứu hoàn trả các kết nối giao thông hiện hữu nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Đáng chú ý, với phương án hợp đồng BT, quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư bao gồm đất hai bên tuyến đường và các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố. Việc xác định và sử dụng quỹ đất đối ứng phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại của Hải Phòng, tăng khả năng kết nối với quốc lộ 10, quốc lộ 18 và các trung tâm công nghiệp vùng Đông Bắc bộ. Qua đó, dự án có thể tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa đến hệ thống cảng biển, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và thu hút đầu tư.

Dự án nằm trong định hướng tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, được đề cập tại Kết luận số 96-KL/TW ngày 30/9/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW.