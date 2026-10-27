Hải Phòng tìm nhà đầu tư dự án đường BT hơn 8.100 tỷ đồng

Bình đồ quy hoạch dự án hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3 (đoạn từ nút giao Trần Hưng Đạo đến quốc lộ 10). Nguồn: Cổng TTĐT Hải Phòng.

Ngày 27/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu dự án hoàn thiện tuyến Vành đai 3 (đoạn từ nút giao Hưng Đạo đến Quốc lộ 10) dài 17,55km được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 8.119 tỷ đồng.

Theo đó, dự án được triển khai nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố, mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường kết nối các khu công nghiệp và nâng cao năng lực vận tải hàng hóa đến hệ thống cảng biển Hải Phòng. Việc triển khai dự án nhằm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến Vành đai 3, đoạn từ nút giao Hưng Đạo (Vành đai 2) đến nút giao Quốc lộ 10, có tổng chiều dài khoảng 17,55 km. Điểm đầu tại Km0, tương ứng khoảng Km7 150 trên tuyến ĐT.355, trong phạm vi nút giao Hưng Đạo giao với Vành đai 2, thuộc phường Hưng Đạo. Điểm cuối tại Km17 550, tương ứng khoảng Km32 400 trên quốc lộ 10, thuộc xã An Lão.

Theo phương án sơ bộ, dự án được nghiên cứu theo quy mô quy hoạch với tổng bề rộng nền đường 68m, phạm vi giải phóng mặt bằng cũng được xác định theo bề rộng này. Để phù hợp với từng giai đoạn đầu tư, lưu lượng phương tiện và tiến trình phát triển đô thị, quy mô xây dựng giai đoạn 1 được phân thành hai đoạn.

Trong đó, đoạn từ nút giao Hưng Đạo đến ĐT.354 có nền đường rộng 68 m, mặt đường 8 làn xe, tổng bề rộng mặt đường 30m, dải phân cách giữa rộng 23m và vỉa hè hai bên tổng cộng 15m.

Đoạn từ ĐT.354 đến Quốc lộ 10 có nền đường rộng 37m, mặt đường 8 làn xe, dải phân cách giữa rộng 5m và lề đất hai bên tổng cộng 2m. Hai bên tuyến còn dành phần đất dự trữ mở rộng trong tương lai với tổng bề rộng 31m.

Trên tuyến dự kiến bố trí 6 nút giao gồm nút giao Hưng Đạo (Km0 000), nút giao ĐT.361(Km2 511), nút giao tuyến nối Quốc lộ 5 - Quốc lộ 10 (Km6 327), nút giao đường tỉnh 354 (Km7 873), nút giao đường tỉnh 360 (Km14 794) và nút giao Quốc lộ 10 (Km17 557).

Dự án cũng đặt yêu cầu hoàn trả kết nối với các tuyến đường hiện trạng, bảo đảm tiếp cận thuận lợi và hài hòa cảnh quan. Vị trí kết nối cụ thể sẽ được nghiên cứu trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án, căn cứ nhu cầu phát triển của từng khu vực.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường Vành đai 3 sẽ hình thành trục giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối với Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, góp phần rút ngắn hành trình vận tải đường bộ giữa các trung tâm công nghiệp khu vực Đông Bắc Bộ với hệ thống cảng biển Hải Phòng. Qua đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp của thành phố và toàn vùng.

Đồng thời, dự án tăng cường kết nối giữa các tuyến đường vành đai, rút ngắn quãng đường vận chuyển đến các khu công nghiệp, cảng biển, tạo tiền đề phát triển hệ thống giao thông kết nối nội vùng và hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 8.119 tỷ đồng. Trường hợp áp dụng hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, quỹ đất đối ứng dự kiến gồm đất hai bên tuyến đường và các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố phù hợp quy định pháp luật về PPP.

Sở Tài chính Hải Phòng cho biết thành phố dự kiến sử dụng 46 khu đất đối ứng cho các dự án BT trên địa bàn thành phố với tổng diện tích khoảng hơn 6.508ha. Đây là danh sách quỹ đất dự kiến phục vụ các dự án BT nói chung, nhà đầu tư dự án đường Vành đai 3 có thể nghiên cứu, tham khảo, đề xuất phương án thanh toán trên cơ sở quỹ đất này.

Trong số này, 32 khu đất, với tổng diện tích khoảng hơn 3.960ha, đã có giá trị đối ứng tạm tính bằng cách lấy giá trị khu đất trừ đi chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính. Theo đó, có 24 khu có giá trị đối ứng tạm tính dương (chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn giá trị đất) và 8 khu có giá trị âm (chi phí giải phóng mặt bằng cao hơn giá trị đất).

Ngoài ra, 14 khu đất còn lại, với tổng diện tích khoảng 2.548,5 ha, chưa có cơ sở hoặc chưa có số liệu cụ thể để xác định giá trị đối ứng. Nguyên nhân các khu đất chưa có cơ sở tính toán được xác định, một số địa phương chưa báo cáo chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến, một số khu đất đã có số liệu chi phí tại từng địa bàn nhưng chưa đủ cơ sở tính toán giá trị đối ứng tổng thể.