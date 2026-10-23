Hải Phòng: Tìm giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng doanh nghiệp và thúc đẩy liên kết vùng

Hải Phòng

Sự kiện do Trường Đại học Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hải Dương, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật thành phố Hải Phòng cùng các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội thảo khoa học.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng - nhấn mạnh vai trò trung tâm kinh tế, cảng biển và công nghiệp của Hải Phòng đối với vùng Duyên hải Bắc Bộ. Trong bối cảnh dư địa phát triển chiều rộng dần thu hẹp, thành phố Hải Phòng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi xanh.

Hội thảo nhận được sự quan tâm lớn với 74 bài viết gửi về và 57 bài tham luận chất lượng, tập trung giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” thực tiễn của doanh nghiệp hiện nay.

Các bài tham luận chất lượng, tập trung giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” thực tiễn của doanh nghiệp hiện nay.

​Chương trình hội thảo diễn ra sôi nổi qua hai phiên làm việc chính. Tại phiên toàn thể, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận quan trọng từ đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Ủy ban Tiêu chuẩn ĐLCL Quốc gia), các doanh nghiệp logistics và các nhà khoa học. Các báo cáo đã tập trung làm rõ bức tranh tổng thể về thể chế, hạ tầng, cùng thực trạng ứng dụng các công cụ quản trị tiên tiến.

​Sau phiên toàn thể, hội thảo tiếp tục đi sâu thảo luận chuyên biệt tại 3 tiểu ban. Tiểu ban 1 tập trung nghiên cứu thể chế, cơ chế chính sách và môi trường kinh doanh nhằm tạo động lực vĩ mô thúc đẩy năng suất. Tiểu ban 2 thảo luận giải pháp phát triển nguồn lực, tối ưu hóa vận hành chuỗi giá trị, kết nối các ngành kinh tế mũi nhọn và nâng cao hiệu quả liên kết vùng. Tiểu ban 3 hướng đến các xu hướng hiện đại như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), IoT và quản trị thông minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

​Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật thuần túy mà đã đề xuất được nhiều luận cứ khoa học và giải pháp thực tiễn có giá trị. Sự thành công của hội thảo góp phần quan trọng vào việc hoạch định chính sách, thúc đẩy mô hình liên kết "Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp", tạo đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Hải Phòng và lan tỏa động lực phát triển cho toàn vùng Duyên hải Bắc Bộ.