Hải Phòng tìm giải pháp công nghệ vận hành thành phố thông minh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng trao giải Nhất (70 triệu đồng) cho Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng với Dự án Chế tạo vật liệu nano composite Fe3O4/C từ gỉ sắt công nghiệp tái chế, phục vụ xử lý nước thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy, độ màu cao theo định hướng kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và Net Zero. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp công nghệ có khả năng giải quyết bài toán thực tiễn trong quản trị đô thị, vận hành cảng biển, logistics, khu công nghiệp và nhà máy, thúc đẩy kết nối giữa các nhóm khởi nghiệp với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Từ 41 hồ sơ đăng ký, trải qua vòng sơ khảo, bán kết, chương trình huấn luyện chuyên sâu và thử nghiệm dữ liệu thực tế, Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 10 dự án xuất sắc tham gia vòng chung kết.

10 dự án vào chung kết thuộc 3 lĩnh vực: vận hành cảng và logistics thông minh; vận hành khu công nghiệp và nhà máy thông minh; quản trị đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực cảng và logistics, các dự án gồm Mailan-Logistics AI ERP; phần mềm quản lý vận hành vận tải TTransport; nền tảng quản lý và điều hành depot container thông minh CDMS; TIDE - nền tảng trí tuệ thương mại và hỗ trợ phát triển khách hàng.

Lĩnh vực khu công nghiệp và nhà máy thông minh, có các giải pháp Factory Vision AI; hệ sinh thái robot tự hành đa nhiệm HPMotion; vật liệu nano composite Fe3O4/C từ gỉ sắt công nghiệp tái chế, phục vụ xử lý nước thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy, hướng tới kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng “0”.

Lĩnh vực quản trị đô thị thông minh, các giải pháp tập trung vào giám sát, cảnh báo ngập lụt đô thị, điều khiển trạm bơm tự động theo thời gian thực và mô hình MESA LEARNING BOX.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 10 giải thưởng chính thức với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích, cùng giải thưởng phụ dành cho đội thi được yêu thích nhất.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, ngay sau vòng bán kết, Quỹ Đầu tư mạo hiểm ThinkZone tiếp cận và tiến hành quy trình thẩm định đầu tư đối với 2 dự án tiềm năng, đây là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng và giá trị thực tế của cuộc thi năm nay.

Các dự án đoạt giải cao sẽ được ưu tiên xem xét hỗ trợ vốn từ Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố trong thời gian tới, góp phần đưa những ý tưởng có tính ứng dụng vào thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành các sản phẩm công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng tiếp tục đồng hành với các nhóm khởi nghiệp thông qua mạng lưới cố vấn, hỗ trợ thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.