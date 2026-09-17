Hải Phòng: Tiến hành thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ

Theo đó, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành lắp đặt thiết bị và vận hành thu phí điện tử không dừng trước ngày 31.12.2026. Đối với bến xe loại 2, thời hạn hoàn thành trước ngày 31.12.2027. Việc triển khai tại các bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên toàn thành phố hoàn thành trước ngày 31.12.2030.

Việc thu phí không dừng nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, giảm phương thức thu tiền trực tiếp, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý doanh thu, giá dịch vụ, thuế và phí.

Thành phố từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ xe. Thông tin về các điểm đỗ được cập nhật lên bản đồ số để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát và người dân thuận tiện tìm kiếm, sử dụng dịch vụ.

TP. Hải Phòng sẽ thu phí điện tử tại các bến xe, bãi đỗ

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu rà soát bãi đỗ xe tại khu di tích, khu du lịch, trường học, bệnh viện, công viên và các điểm trông giữ xe tạm thời. Đặc biệt, rà soát khu đất trống, dự án chậm triển khai có quy hoạch làm bãi đỗ xe để nghiên cứu phương án sử dụng tạm thời, đáp ứng nhu cầu đỗ xe.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện. Trong quý 4.2026, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử hướng dẫn triển khai giải pháp công nghệ tại các điểm trông giữ xe.

Các đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe có trách nhiệm niêm yết công khai giá dịch vụ, nội quy; đầu tư hoặc thuê hệ thống thu phí điện tử, bảo đảm an toàn dữ liệu, lập hóa đơn, kê khai doanh thu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí theo quy định.