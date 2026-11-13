Hải Phòng tích cực tuyên truyền về xuất xứ hàng hóa

Quy mô xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng, cùng yêu cầu khai thác ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), khiến việc đáp ứng quy tắc xuất xứ và chứng minh nguồn gốc hàng hóa trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp Hải Phòng.

Để được hưởng ưu đãi thuế quan, doanh nghiệp không chỉ cần hoàn thiện hồ sơ xin cấp C/O mà còn phải chứng minh hàng hóa đáp ứng đúng tiêu chí xuất xứ theo từng hiệp định. Việc kiểm soát nguồn nguyên liệu, xác định xuất xứ đầu vào, quản lý quy trình sản xuất và lưu trữ chứng từ vì thế có ý nghĩa quyết định.

Đông đảo doanh nghiệp tham gia các hội nghị tuyên truyền về xuất xứ hàng hóa (ảnh: TH)

Trước yêu cầu này, Hải Phòng xác định hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ phải được triển khai đồng bộ với cải cách thủ tục cấp C/O. Trước mắt, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin và năng lực tận dụng FTA theo từng ngành hàng, thị trường, chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời số hóa quy trình cấp C/O điện tử theo mô hình “5 tại chỗ”.

Cùng với đó, thành phố duy trì đối thoại, cảnh báo sớm về quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn mới. Đây là hướng hỗ trợ giúp doanh nghiệp chủ động nhận diện yêu cầu của thị trường ngay từ khâu xây dựng kế hoạch sản xuất, lựa chọn nguồn nguyên liệu và ký kết hợp đồng, thay vì chỉ xử lý vướng mắc khi hồ sơ cấp C/O phát sinh vấn đề.

Ngoài ra, để tháo gỡ những vướng mắc về cấp C/O, thời gian qua, Sở Công Thương TP Hải Phòng đã liên tiếp tổ chức các chương trình tập huấn nghiệp vụ xuất xứ hàng hóa và hỗ trợ phát triển xuất khẩu cho các doanh nghiệp. Tại các hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ 5 chuyên đề về tổng quan về xuất xứ hàng hóa và C/O; quy trình cấp C/O; giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu; các tình huống thực tiễn và lỗi thường gặp; công tác hậu kiểm, xác minh xuất xứ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng thông tin về việc phân biệt quy tắc xuất xứ ưu đãi và không ưu đãi, lựa chọn chứng từ phù hợp; hướng dẫn quy tắc xuất xứ, hồ sơ và những sai sót thường gặp đối với C/O mẫu B; thực hành xác định xuất xứ cho sản phẩm cụ thể và rà soát hồ sơ tình huống.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Sở Công Thương Hải Phòng, sau khi triển khai mô hình “5 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục cấp C/O, gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại một đầu mối đã giúp giảm khoảng 70% thời gian thực hiện thủ tục. Tính đến giữa tháng 9/2026, thành phố đã cấp khoảng 150.000 bộ C/O cho hàng xuất khẩu, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 7 tỷ USD.