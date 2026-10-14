Hải Phòng: Thường trực Thành ủy cho ý kiến chỉ đạo các nội dung trọng tâm theo Quy chế làm việc

Ông Lê Ngọc Châu Bí thư Thành ủy phát biểu tại cuộc họp. Nguồn CTTĐTTP

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy, với sự tham dự của các ông: Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các Phó Bí thư Thành ủy: Đỗ Mạnh Hiến; Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện Đảng ủy UBND thành phố và thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Thường trực Thành ủy đã xem xét, cho chủ trương đối với các chương trình, đề án mang tính chiến lược, tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của thành phố.

Trọng tâm cuộc họp, Thường trực Thành ủy đã tập trung cho ý kiến về Chủ trương đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng Khu tái định cư tại xã Hùng Thắng, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân trong vùng dự án. Đồng thời, cho ý kiến hoàn thiện Đề án Nhà trưng bày Lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng - công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, việc xem xét Phương án xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là bước đi căn cơ, giúp thành phố chủ động cân đối nguồn lực tài chính, tập trung vốn cho các công trình hạ tầng động lực, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Cùng với các nội dung kinh tế - xã hội trọng tâm, Thường trực Thành ủy đã thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo đối với các đề xuất nhằm tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao hiệu quả thực thi Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Nghị quyết mang tính định hướng chiến lược này tập trung xây dựng và triển khai một số mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo, hướng tới tạo chuyển biến căn cơ, toàn diện về chất lượng cuộc sống Nhân dân và chuẩn mực con người đất Cảng trong thời kỳ mới.