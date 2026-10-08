Hải Phòng thúc đẩy vai trò nữ lãnh đạo trong khu vực kinh tế tập thể

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hải Phòng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, nữ Chủ tịch, Giám đốc HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế tập thể.

Ông Ngô Ngọc Khánh -Chủ tịch Liên minh HTX TP Hải Phòng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ nữ lãnh đạo các HTX và doanh nghiệp thành viên trong phát triển kinh tế thời gian qua.

Theo ông Khánh, trong khu vực kinh tế tập thể, phụ nữ không chỉ giữ vai trò quản lý, điều hành mà còn là lực lượng kết nối thành viên, người lao động, thị trường và các đối tác. Bằng sự năng động, trách nhiệm và khả năng thích ứng, nhiều nữ lãnh đạo đã đưa đơn vị vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.

Đáng chú ý, nhiều mô hình do phụ nữ tham gia quản lý đã từng bước đổi mới phương thức sản xuất, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và hình thành các chuỗi liên kết. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo thêm sức sống cho khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, thương hiệu và khả năng thích ứng.

Quang cảnh hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Bùi Đức Vinh, đại diện đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ nước mắm truyền thống, cho biết chặng đường 30 năm gìn giữ nghề gắn với quá trình đầu tư công nghệ, kiểm soát chất lượng và từng bước mở rộng thị trường.

Những nỗ lực này đã giúp đơn vị có 12 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cùng nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở các cấp. Đặc biệt, năm 2026, đơn vị có sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Trong hành trình đó, sự đồng hành của Liên minh HTX thành phố có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong hoạt động xúc tiến thương mại. Thông qua các chương trình kết nối, sản phẩm đặc sản làng nghề của đơn vị có thêm cơ hội tham gia các hội chợ, triển lãm quy mô lớn và các tuần lễ nông sản an toàn trong và ngoài thành phố. Từ đó, sản phẩm truyền thống có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị.

Bà Đặng Thị Phương Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, cho biết sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội đã hỗ trợ củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và thành lập mới hơn 30 HTX, 50 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý.

Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của các mô hình cũng từng bước được nâng lên. Nhiều HTX đã chủ động đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị.

Nhiều nữ lãnh đạo HTX đã dẫn dắt HTX và chị em phụ nữ tại địa phương phát triển kinh tế hộ đạt nhiều kết quả tích cực.

Qua đó, HTX trở thành một kênh tạo việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ, đồng thời giúp các thành viên nâng cao khả năng tổ chức sản xuất và thích ứng với yêu cầu mới của thị trường.

Đồng hành cùng các HTX do nữ giới làm lãnh đạo tháng 12/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng ra mắt Câu lạc bộ Nữ lãnh đạo HTX, tổ hợp tác thành phố. Đây là diễn đàn để nữ lãnh đạo các HTX kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quản trị, tiếp cận chính sách, nguồn vốn, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường. Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành hạt nhân hình thành mạng lưới nữ lãnh đạo HTX năng động, chủ động và có khả năng dẫn dắt các mô hình kinh tế tập thể.

Trong năm 2026, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể tại Hải Phòng tiếp tục được gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường.

Đại diện các đơn vị HTX, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp thành viên của Liên minh lên nhận hoa, quà kỷ niệm từ Liên minh HTX TP Hải Phòng.

Thông qua các chương trình tập huấn, các HTX được hướng dẫn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng kênh bán hàng trên Facebook, TikTok, Zalo và các sàn thương mại điện tử. Một số hội viên cũng bước đầu tiếp cận, khai thác công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá sản phẩm.

Hội nghị là dịp tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, HTX và đội ngũ nữ lãnh đạo nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Từ những câu chuyện thực tế, có thể thấy phụ nữ đang ngày càng khẳng định vai trò trong quản trị, sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Sự đồng hành, kết nối và hỗ trợ thiết thực từ Liên minh HTX TP hay Hội Liên hiệp Phụ nữ TP sẽ tiếp thêm động lực để các doanh nghiệp, HTX phát triển hiệu quả, đóng góp tích cực cho kinh tế tập thể Hải Phòng.