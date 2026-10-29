Hải Phòng: Thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Hà Lan về cảng biển, logistics và kinh tế biển bền vững

Ngày 29/10, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Remco van Wijngaarden làm Trưởng đoàn. Cuộc gặp nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược giữa Hải Phòng và các đối tác Hà Lan trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố đã giới thiệu những bước phát triển bứt phá của Hải Phòng với 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số, quy mô kinh tế đạt hơn 29 tỷ USD. Thành phố đang tập trung triển khai mô hình Khu Thương mại Tự do và mở rộng không gian phát triển hướng biển.

Về quan hệ song phương, Hà Lan hiện có 17 dự án FDI tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 374 triệu USD, cùng nhiều dự án hợp tác tiêu biểu trong lĩnh vực đóng tàu, tự động hóa và khai thác cảng nước sâu Lạch Huyện.

Đồng chí Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với Ngài Remco van Wijngaarden, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam. Ảnh: CTTĐTHP

Hai bên đã trao đổi và định hình nhiều hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới:

Về cảng biển và logistics, Hải Phòng đề nghị phía Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cảng thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại; kết nối các nhà đầu tư lớn tham gia phát triển Trung tâm logistics Lạch Huyện và Cụm logistics Cảng Nam Đồ Sơn; đồng thời nâng cao thị phần vận tải thủy nội địa.

Về kinh tế biển và vật liệu san lấp, Trước nhu cầu vật liệu san lấp giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đề xuất các tập đoàn hàng đầu Hà Lan chuyển giao công nghệ khai thác cát biển ở độ sâu lớn gắn với bảo vệ môi trường, cũng như giải pháp xử lý vật liệu nạo vét theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đại sứ Remco van Wijngaarden đánh giá cao tầm nhìn phát triển của thành phố, đồng thời khẳng định thế mạnh của Hà Lan về logistics, quản trị nước và công nghệ hàng hải rất phù hợp với định hướng của Hải Phòng. Trên cương vị mới, Ngài Đại sứ cam kết sẽ làm cầu nối đưa các doanh nghiệp Hà Lan đến đầu tư lâu dài, hiệu quả tại địa phương./.