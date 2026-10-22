Hải Phòng thúc đẩy doanh nhân trẻ xuất khẩu qua thương mại điện tử

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình “Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử” .

Chương trình tập trung giới thiệu định hướng, chính sách phát triển thương mại điện tử, đồng thời cung cấp thông tin về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh tìm hiểu cách tận dụng nền tảng số để kết nối với người tiêu dùng toàn cầu.

Thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra hướng đi mới cho hoạt động xuất khẩu. So với phương thức truyền thống vốn chịu áp lực về chi phí trung gian, thời gian giao dịch và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, kênh trực tuyến giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh hơn, tiết giảm chi phí và tăng khả năng quảng bá sản phẩm.

Sự phát triển của xu hướng tiêu dùng số, nhất là trong giới trẻ, tạo thêm cơ hội cho những sản phẩm mang bản sắc Việt Nam. Nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền có thể tiếp cận nhiều nhóm khách hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tuy nhiên, dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Hiện tỷ trọng xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới chiếm dưới 0,5% tổng kim ngạch. Trong khi đó, Việt Nam sở hữu những điều kiện thuận lợi, gồm tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao, mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do và năng lực sản xuất ngày càng được cải thiện.

Những lợi thế này tạo nền tảng để xuất khẩu trực tuyến trở thành động lực tăng trưởng mới, nếu doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở việc tìm kiếm khách hàng. Nhiều đơn vị còn hạn chế về thông tin thị trường, tiêu chuẩn nhập khẩu, logistics, thanh toán quốc tế, nhân lực chất lượng cao và năng lực phát triển thương hiệu. Vì vậy, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng vận hành và khả năng khai thác nền tảng số là yêu cầu thiết thực.

Tại chương trình, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) giới thiệu chính sách, giải pháp thúc đẩy thương mại số xuyên biên giới giai đoạn 2026–2030. Đại diện Sở Công Thương Hải Phòng thông tin tình hình thương mại điện tử tại địa phương, trong đó có hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Đại diện Amazon chia sẻ tầm nhìn hỗ trợ doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu và chiến lược phát triển kinh tế số. Các đại biểu đồng thời trao đổi kinh nghiệm khởi sự kinh doanh, phát triển xuất khẩu thông qua Amazon Global Selling và những lưu ý khi tiếp cận các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Nội dung khác tại chương trình là giới thiệu công cụ trí tuệ nhân tạo của Amazon phục vụ vận hành, bán hàng xuyên biên giới, cùng các giải pháp logistics cho xuất khẩu trực tuyến. Những nội dung này giúp doanh nghiệp hình dung rõ hơn các khâu cần chuẩn bị khi tham gia kinh doanh trên nền tảng quốc tế.

Tại sự kiện, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình “Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử” tại Hải Phòng. Qua đó, doanh nghiệp và hợp tác xã có thêm kiến thức, kinh nghiệm để mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.