Hải Phòng thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn.

Việc ứng dụng công nghệ nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, khai thác bến xe, bãi đỗ xe; tăng tính công khai, minh bạch trong cung cấp dịch vụ, quản lý doanh thu và thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí, giá theo quy định.

Bến xe loại 1 hoàn thành thu phí không dừng trước ngày 31/12/2026

Kế hoạch áp dụng đối với việc triển khai thanh toán điện tử không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn thành phố. Với các điểm trông giữ xe, bãi đỗ xe ngoài phạm vi trên, căn cứ điều kiện thực tế và quy định pháp luật, thành phố khuyến khích các đơn vị tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc thanh toán điện tử bằng hình thức phù hợp.

Theo lộ trình, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành lắp đặt thiết bị, vận hành thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/12/2026. Đối với bến xe loại 2 trong đô thị, thời hạn hoàn thành là trước ngày 31/12/2027.

Theo đó, Hải Phòng sẽ rà soát toàn bộ các bãi đỗ xe đô thị, gồm bãi đỗ tại khu di tích, khu du lịch, trường học, bệnh viện, công viên và các điểm trông giữ xe tạm thời để triển khai giải pháp công nghệ, thu giá dịch vụ theo hình thức không dừng theo lộ trình phù hợp.

Việc triển khai trên toàn địa bàn thành phố được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Hải Phòng sẽ ứng dụng công nghệ, triển khai thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức không dừng các bến xe, bãi đỗ trong đô thị trên địa bàn thành phố. Ảnh: CTV

Về giá dịch vụ trông giữ xe, khu vực phía Tây thành phố thực hiện theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Khu vực phía Đông thành phố thực hiện theo Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 7/8/2024 của UBND thành phố Hải Phòng về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Phối hợp triển khai đồng bộ giải pháp công nghệ

Để triển khai kế hoạch này, UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương.

Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành quy định thống nhất về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên toàn địa bàn, hoàn thành trong năm 2027. Đồng thời, tham mưu ban hành quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thay thế các quy định hiện hành của Hải Dương và Hải Phòng, cũng trong năm 2027.

Trong quý IV/2026, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử hướng dẫn triển khai giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe; thường xuyên tích hợp thông tin bãi đỗ, điểm đỗ xe vào hệ thống bản đồ số phục vụ tổ chức, điều hành giao thông trên địa bàn.

Công an thành phố phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động trông giữ xe; nghiên cứu, triển khai các hình thức xử lý vi phạm về dừng, đỗ xe qua công nghệ. Đồng thời, phối hợp triển khai thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ đối với phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh.

Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, Sở Tài chính phối hợp quản lý giá dịch vụ, tham mưu bố trí kinh phí triển khai giải pháp công nghệ và hướng dẫn chính sách ưu đãi đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, nâng cao chất lượng hạ tầng, vùng phủ sóng viễn thông, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền về thu phí không dừng, ứng dụng công nghệ tìm kiếm bãi đỗ và thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn các Ban Quản lý di tích triển khai giải pháp công nghệ tại các điểm trông giữ xe.

Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế trực thuộc triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành hoạt động trông giữ xe. Sở Công Thương phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu triển khai tại các bãi đỗ, điểm trông giữ xe thuộc các chợ. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện theo lộ trình.

Rà soát đất trống, dự án chậm triển khai để bố trí bãi đỗ

UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai kế hoạch đối với các bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác thực hiện lộ trình ứng dụng công nghệ phù hợp điều kiện thực tế.

Các địa phương được yêu cầu rà soát khu đất trống, dự án chậm triển khai do UBND cấp xã quản lý, có quy hoạch làm bãi đỗ xe và nhu cầu sử dụng tạm thời để đỗ, trông giữ xe. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án quản lý, khai thác, phân công đơn vị trực tiếp quản lý và ban hành quy chế quản lý, vận hành theo thẩm quyền, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công và tuân thủ pháp luật.

Các địa phương đồng thời quản lý việc thu, nộp, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo nghị quyết của HĐND thành phố và các quy định liên quan; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động trông giữ xe và sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Quy hoạch bãi đỗ xe được yêu cầu công khai nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, tăng tính minh bạch và giám sát xã hội. Các địa phương có trách nhiệm rà soát, lập, cập nhật danh mục bãi đỗ, điểm trông giữ xe và cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cho Sở Xây dựng khi có yêu cầu.

Đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe phải ban hành, niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ và thông tin cơ quan quản lý để tiếp nhận phản ánh, khiếu nại; chủ động xây dựng phương án, ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, đầu tư hoặc thuê, lắp đặt và vận hành hệ thống theo lộ trình.

Các đơn vị phải bảo đảm an toàn hệ thống, dữ liệu, thông tin; thực hiện đầy đủ việc lập hóa đơn, kê khai doanh thu, nộp thuế, phí và báo cáo theo quy định.