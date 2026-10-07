Hải Phòng thu ngân sách 9 tháng đạt 88,4% dự toán Trung ương

Thu ngân sách Hải Phòng tăng 19,3% sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Chi cục Hải quan khu vực III, kết quả trên cũng tương ứng 81,3% chỉ tiêu phấn đấu của Hội đồng Nhân dân TP. Hải Phòng và 76,4% chỉ tiêu phấn đấu Cục Hải quan giao.

Riêng trong tháng 9, số thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực III đạt 131,2% kế hoạch dự kiến và 109% chỉ tiêu phấn đấu. Số thu vượt hơn 2.214 tỷ đồng so với kế hoạch dự kiến và vượt 764,5 tỷ đồng so với mức phấn đấu.

Đội Thông quan đóng góp lớn nhất với 7.066,5 tỷ đồng, chiếm gần 76% tổng thu tháng. Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng thu 1.678,3 tỷ đồng; Hải quan Hải Dương thu 484,3 tỷ đồng; Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan thu 10,8 tỷ đồng.

Trong tháng 9, toàn Chi cục thực hiện thủ tục cho 240.736 tờ khai. Tổng kim ngạch hàng hóa làm thủ tục đạt 13,9 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu đạt 7,7 tỷ USD, xuất khẩu đạt 6,2 tỷ USD và kim ngạch có thuế đạt 2,6 tỷ USD.

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, tăng trưởng xuất khẩu của Hải Phòng gắn với sự mở rộng của công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư nước ngoài và hệ thống hạ tầng logistics. Năng lực cảng biển và logistics tiếp tục tạo lợi thế cho thành phố trong thu hút, thúc đẩy lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Những tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chống thất thu, qua đó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.