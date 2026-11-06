Hải Phòng thu ngân sách 10 tháng bằng 92,9% dự toán năm

Cảng biển và logistics là động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng cả năm của Hải Phòng. Nguồn: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Ngày 6/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết 10 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng có 8/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch như thu ngân sách nhà nước bằng 92,9% dự toán cả năm, thu hút đầu tư nước ngoài bằng 96,4% kế hoạch năm. Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn chưa đạt kế hoạch.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng ước đạt 181.008 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán năm và tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 89.162 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 83.160 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán năm.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ và vượt kịch bản 10 tháng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ, bằng 96,4% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 10 tháng ước đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11% so với cùng kỳ. Luỹ kế 10 tháng, Hải Phòng đón 15,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,47% và đạt 93,95% kế hoạch cả năm.

Về nhà ở xã hội, đến hết tháng 10, thành phố đã hoàn thành 3.482 căn, tương đương 48,8% kế hoạch năm. Theo dự báo, cả năm 2026, Hải Phòng có thể hoàn thành khoảng 7.160 căn, cao hơn chỉ tiêu đề ra là 7.135 căn. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 56,6%, tiệm cận mục tiêu 56,8%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 99,7%, cao hơn mục tiêu trên 75%.

Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chưa đạt kế hoạch. Cụ thể, IIP tháng 10 ước tăng 14,54% thấp hơn mục tiêu đề ra là 18%. Tính chung 10 tháng, IIP tăng 15,12% trong khi mục tiêu cả năm là tăng 15,5 - 16%. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 6.033 doanh nghiệp, thấp hơn mục tiêu đề ra là 6.233 doanh nghiệp. Ngoài ra, thu tiền sử dụng đất 10 tháng của Hải Phòng ước đạt 24.421 tỷ đồng, mới đạt 67,5% dự toán giao và bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2025.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng IIP chưa đạt kế hoạch chủ yếu do một số ngành có tỷ trọng lớn tăng trưởng thấp hơn dự kiến hoặc giảm so với cùng kỳ; nhu cầu thị trường thấp, cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào và chi phí vốn cao.

UBND TP. Hải Phòng xác định trong những tháng cuối năm sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 13%. Để đạt mục tiêu này, GRDP quý 4/2026 cần tăng 15,39% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 18,46%, dịch vụ tăng 12,62%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,48%.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết tháng 10, giá trị giải ngân đã đạt 33.877 tỷ đồng, bằng 91,76% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và bằng 76,45% kế hoạch thành phố giao (sau khi trừ phần tiết kiệm 5%). Hải Phòng đặt mục tiêu giải ngân vượt kế hoạch

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp, bến cảng và nhà ở xã hội. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 33.877 tỷ đồng, tương đương 91,76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi trừ phần tiết kiệm 5% (36.917 tỷ đồng). Hải Phòng phấn đấu giải ngân vượt kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

Cùng với thúc đẩy giải ngân, thành phố phấn đấu thu ngân sách quý 4/2026 đạt 58.009 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 34.280 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất cả năm đạt 36.200 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong quý 4/2026 đạt 109.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung xử lý những chỉ tiêu còn thấp so với kế hoạch, nhất là số doanh nghiệp thành lập mới và nguồn thu tiền sử dụng đất. Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trọng điểm, thúc đẩy tiến độ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp và bảo đảm nguồn cung điện phục vụ sản xuất. Hoạt động xuất nhập khẩu, khai thác cảng biển và thu hút đầu tư cũng được xác định là những động lực quan trọng để duy trì tăng trưởng trong những tháng cuối năm.