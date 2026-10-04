Hải Phòng: Thu hút hơn 36.000 lượt người tham gia thi trực tuyến cải cách hành chính

Hình ảnh minh họa

Hội thi thu hút đông đảo đối tượng dự thi, mở rộng từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cho đến người dân, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng doanh nghiệp. Việc áp dụng hình thức thi trực tuyến giúp người tham gia dễ dàng truy cập bằng các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng hay máy tính cá nhân ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ các địa phương, đơn vị đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị thành phố Cảng trong việc đưa công tác CCHC đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

Bộ câu hỏi của hội thi được thiết kế phong phú, bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và thành phố về CCHC giai đoạn 2021 – 2030, trọng tâm là các nhiệm vụ của năm 2026. Nội dung tập trung vào các vấn đề thực tiễn mà người dân và doanh nghiệp quan tâm hàng ngày như: đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần "Kỷ cương – Trách nhiệm – Đẩy mạnh dịch vụ công – Vì dân phục vụ"; cùng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và khai thác hiệu quả các ứng dụng như Smart Hải Phòng, VNeID. Cấu trúc đề thi được đánh giá là vừa sức, có tính gợi mở và cập nhật kịp thời các văn bản mới ban hành, giúp người thi nâng cao nhận thức để áp dụng ngay vào công việc chuyên môn cũng như đời sống thường nhật.

Thành phố Hải Phòng liên tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Việc tổ chức thành công hội thi lần này tiếp tục là bước đi chiến lược nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa các vị thế đó. Thông qua hội thi, lãnh đạo thành phố kỳ vọng từng cán bộ, công chức sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ", chủ động hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục nhanh chóng, công khai, minh bạch. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để người dân nâng cao kỹ năng số, chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền ngày càng thân thiện, hiệu quả.

Thành công của 3 đợt thi không chỉ dừng lại ở những con số thống kê hay các giải thưởng trao cho các cá nhân, tập thể xuất sắc, mà quan trọng hơn là đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức cùng các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền CCHC đa dạng, sáng tạo hơn. Việc duy trì công tác tuyên truyền kết hợp với đầu tư hạ tầng công nghệ số sẽ là chìa khóa quan trọng để Hải Phòng tiếp tục bứt phá, hướng tới xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số hiện đại, văn minh.