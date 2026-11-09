Hải Phòng: Thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn FDI

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, riêng tháng 10, địa phương thu hút khoảng 147,29 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Lũy kế 10 tháng, tổng vốn đạt 3.802,92 triệu USD, là một trong những chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tích cực của thành phố.

Đầu tư trong nước cũng ghi nhận thêm nhiều dự án. Trong tháng 10, Hải Phòng thu hút 6 dự án mới và điều chỉnh 5 dự án, tổng vốn 2.231,97 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, thành phố thu hút 98 dự án mới, điều chỉnh 24 dự án với tổng vốn 115.291,69 tỷ đồng.

Các bến cảng tại khu bến Lạch Huyện thu hút nhiều hãng tàu lớn trên thế giới cập cảng. Ảnh: Lê Dũng.

Cùng với dòng vốn đầu tư, hoạt động xuất khẩu và cảng biển tiếp tục tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ, vượt kịch bản đề ra. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%, hoàn thành 76,6% kế hoạch năm.

Đến ngày 31/10, Hải Phòng giải ngân 33.877 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 91,76% kế hoạch Thủ tướng giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 181.008 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ, tương đương 92,9% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 89.162 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 83.160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch gồm: Sản xuất công nghiệp và số doanh nghiệp thành lập mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 14,54%, thấp hơn mục tiêu 18%. Lũy kế 10 tháng, chỉ số này tăng 15,12%, trong khi mục tiêu cả năm là 15,5-16%. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 6.033, thấp hơn mức 6.233 doanh nghiệp theo kế hoạch.

Dự án mới của LG Innoteck sẽ được triển khai KCN Nam Đình Vũ (khu 2), Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Ảnh: Thanh Sơn.

UBND thành phố đánh giá một số ngành công nghiệp có tỷ trọng lớn tăng trưởng thấp hơn dự kiến hoặc giảm so với cùng kỳ. Nhu cầu thị trường thấp, cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào và chi phí vốn cao tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 13%, Hải Phòng cần tăng 15,39% trong quý IV. Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, bến cảng và nhà ở xã hội.

Trong quý IV, thành phố tập trung hoàn thành thủ tục để khởi công các bến số 7, 8, 9, 10 tại cảng Lạch Huyện; các khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình khu A, khu B; Nhà máy xử lý chất thải rắn Seraphin và tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây thành phố.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu theo dõi sát hoạt động của doanh nghiệp trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư và bảo đảm điện phục vụ sản xuất. Thành phố đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai tiến độ giải quyết thủ tục, khắc phục hồ sơ trễ hạn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh.