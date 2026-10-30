Hải Phòng thu hồi tài sản công không dùng để ở

Hải Phòng

Ngày 30/10, tại hội nghị Cung cấp thông tin và Giao ban báo chí tháng 10 năm 2026, ông Nguyễn Đồng Kim - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng đã thông tin chi tiết về hệ thống chủ trương và các căn cứ pháp lý vững chắc đằng sau Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND thành phố về tổng thể xử lý quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

Ông Nguyễn Đồng Kim - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng thông tin tại Hội nghị Cung cấp thông tin và Giao ban báo chí.

Đây là quá trình thực hiện nhất quán qua các thời kỳ từ năm 2018 nhằm lập lại kỷ cương, triệt để chống thất thoát, lãng phí, tăng thu ngân sách và phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công.

​Về chủ trương và căn cứ pháp lý cốt lõi, việc triển khai dựa trên Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, Nghị định số 108/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 286/2025/NĐ-CP) và Bộ luật Dân sự năm 2015 về hợp đồng thuê tài sản.

Sở Tài chính đặc biệt làm rõ bản chất pháp lý quan trọng rằng đây là việc bên cho thuê (đơn vị được giao quản lý tài sản công) chấm dứt hợp đồng cho thuê và thu hồi khi hợp đồng đã hết hạn, không được gia hạn, hoàn toàn không phải là trường hợp "Nhà nước thu hồi đất" theo pháp luật đất đai. Định hướng xuyên suốt này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị Cung cấp thông tin và Giao ban báo chí tháng 10 năm 2026.

​Dựa trên các căn cứ pháp lý đó, Kế hoạch số 09/KH-UBND đã xác định danh mục 273 điểm nhà, đất cần rà soát xử lý, bao gồm 159 điểm thu hồi theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, 59 điểm thu hồi bằng hình thức khởi kiện tại Tòa án và 55 điểm xử lý theo hình thức khác. Quy trình cưỡng chế thu hồi cũng được quy định cụ thể gồm 5 bước và chỉ áp dụng là biện pháp cuối cùng khi bên thuê không bàn giao theo thời hạn.

Nhờ triển khai đồng bộ, đến nay đối với 159 điểm thu hồi theo Nghị định số 108, đã có 148 điểm hoàn thành bàn giao nhà trống hoặc ký biên bản bàn giao, cam kết trả nhà, đạt tỷ lệ 93,1%. Đối với 59 điểm khởi kiện tại Tòa án, đã có 15 điểm có bản án với phần lớn đã hoàn thành thi hành án.

Căn cứ pháp lý cốt lõi, việc triển khai thu hồi tài sản công cho thuê không dùng để ở là dựa trên Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

​Bên cạnh đó, để tài sản sau khi thu hồi không bị bỏ trống hay lãng phí, thành phố đã xây dựng phương án phân loại cụ thể thành 6 nhóm để ưu tiên sử dụng vào mục đích công cộng, y tế, giáo dục, trụ sở cơ quan hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá đất thương mại dịch vụ một cách công khai, minh bạch.

Trong suốt quá trình thực hiện, thành phố luôn đề cao tinh thần đối thoại, lắng nghe, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo đảm các quyền lợi hợp pháp cho người thuê đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.