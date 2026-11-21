Trong ngày thi đấu cuối cùng, các tay chèo Hải Phòng giành thêm 4 HCV, nâng tổng thành tích lên 15 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Các tay chèo Hải Phòng đã có một kỳ Đại hội rất thành công. Ảnh: TTVHTTHP

Kết quả này giúp đội vượt xa chỉ tiêu được giao trước giải là 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế một trong những trung tâm đào tạo đua thuyền mạnh của cả nước.

Đóng góp nổi bật vào thành công của Hải Phòng là Đỗ Thị Thanh Thảo với 5 HCV, trong khi Phạm Hồng Quân và Nguyễn Thị Hương cùng giành 4 HCV.

Các tay chèo đất Cảng duy trì phong độ ổn định trên nhiều cự ly từ 200m, 500m đến 1.000m, ở cả nội dung thuyền đơn, đôi, bốn người và hỗn hợp. Ngay sau giải, lãnh đạo ngành thể thao Hải Phòng đã trao thưởng nóng, động viên tập thể đội tuyển.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đoàn có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTVHTTHP

Xếp thứ nhì toàn đoàn, chủ nhà TP.HCM giành 10 HCV, 3 HCB và 10 HCĐ. Điểm mạnh của đội là các nội dung thuyền bốn người, với 6 HCV. Huỳnh Cao Minh gây ấn tượng khi giành 3 HCV ở các nội dung 500m K1 nam, 200m K2 nam và 200m K4 nam. Nguyễn Hoàng Quân cũng đóng góp 2 HCV ở nội dung thuyền hỗn hợp và C4 nam.

Đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 5 HCV, 2 HCB, toàn bộ HCV đến từ các nội dung canoe nữ. Diệp Thị Hương nổi bật với 2 HCV cá nhân ở cự ly 1.000m và 200m C1 nữ, đồng thời góp mặt trong đội hình giành HCV C4 nữ.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc của môn canoeing tại Đại hội

Sau khi canoeing khép lại, môn đua thuyền tiếp tục diễn ra tại Hồ Đá Bàng đến ngày 4.12 với hai phân môn rowing và đua thuyền truyền thống, hứa hẹn tiếp tục mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn.