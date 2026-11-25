Theo thông tin từ UBND xã Vĩnh Thuận, trước đó một nhóm 3 phụ nữ đến sân bóng, trò chuyện với các cháu nhỏ đang chơi tại đây, hướng dẫn các cháu nắm tay nhau thành vòng tròn, hát, ghi hình và nói sẽ cho tiền, quà. Sau đó, một người trong nhóm dẫn 2 cháu về phía ô tô để lấy tiền cho cả nhóm.

Hành động này khiến các cháu nhỏ lo sợ, vội vàng đi gọi người dân, dẫn đến nghi ngờ nhóm người có ý định lừa đảo, bắt cóc trẻ em. Người dân sau đó tập trung đông người, giữ nhóm này lại và đưa về trụ sở UBND xã Vĩnh Thuận để chờ Công an đến giải quyết.

Khoảng 16h30 ngày 24.11, nhận được thông tin, UBND xã Vĩnh Thuận đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở Công an xã để xác minh.

Qua làm việc với các phòng chức năng của Công an TP Hải Phòng, Ban Tôn giáo và Sở Nội vụ, cơ quan chức năng xác định nhóm 13 người bị giữ thuộc một số hội nhóm Tin Lành có đăng ký hoạt động. Nhóm phối hợp đi cầu nguyện tuần hành tại xã Vĩnh Bảo. Trên đường trở về, khi dừng chân tại xã Vĩnh Thuận, một số người trong đoàn đã tiếp cận các cháu nhỏ để tuyên truyền về Hội thánh.

Thông tin thêm về vụ việc, Công an TP Hải Phòng cho biết, đoàn do ông N.H.T, mục sư, Trưởng một điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng dẫn đầu. Trên đường từ nhà tín đồ tại xã Vĩnh Bảo trở về, đoàn dừng tại khu vực cạnh Nhà văn hóa thôn Nội Thắng. Một số tín đồ có ý định cho tiền và ghi hình các cháu nhỏ nhằm tuyên truyền về Hội thánh. Do nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em, người dân đã giữ đoàn lại.

Công an TP Hải Phòng khẳng định đây không phải vụ bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền. Vụ việc không gây thương tích về người, không có thiệt hại tài sản. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng giải quyết theo quy định, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân và ổn định tâm lý gia đình các cháu nhỏ.

Cơ quan chức năng khẳng định, không có chuyện "bắt cóc" như thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan đến việc lan truyền thông tin trên mạng xã hội, ngày 25.11, Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà Trịnh.T.T, trú tại xã Vĩnh Thịnh, là chủ tài khoản Facebook “Trịnh xxx”.

Theo Công an TP Hải Phòng, sau khi cơ quan chức năng thông tin ban đầu về việc không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận, bà T vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook trên để bình luận, chia sẻ những nội dung không đúng về sự việc.

Tại cơ quan Công an, bà T thừa nhận không sinh sống tại xã Vĩnh Thuận, không liên quan đến vụ việc và cũng không biết có xảy ra bắt cóc hay không. Do lo sợ và bức xúc nhất thời, bà đã đăng tải, chia sẻ những nội dung không đúng sự thật.

Phòng An ninh mạng đang tiếp tục phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.