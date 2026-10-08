Hải Phòng thông tin 19 khu đất trị giá dự kiến 75.910 tỉ đồng

Hồ Bến Tắm, TP. Hải Phòng. Ảnh chụp Google map

Danh mục 19 khu đất đối ứng gồm: Khu du lịch sinh thái hồ Bến Tắm; khu sinh thái Thành Công giai đoạn 2; khu đất lân cận ga Hải Dương Nam; khu vực phường Tân Hưng; khu vực phường Nam Đồng; khu TOD ga Ninh Xá; khu hỗn hợp thuộc Khu kinh tế phía bắc tại xã Trần Phú; khu vực xã Bắc Thanh Miện; khu vực TOD Nam Hải Phòng; khu vực phường Phạm Sư Mạnh; khu vực phường Kinh Môn và phường Nguyễn Đại Năng; khu vực khu dân cư Trần Liễu; 3 khu đất số 1, 2 và 3 tại phường Lưu Kiếm và 4 khu đất số 1, 2, 3 và 4 tại phường Lê Ích Mộc.

Theo Sở Tài chính, 75.910 tỉ đồng là tổng giá trị dự kiến của 19 khu đất theo danh mục để nhà đầu tư tham khảo, chưa trừ chi phí giải phóng mặt bằng và chưa phải giá trị quỹ đất chính thức dùng để thanh toán.

Trước đó, UBND TP. Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương rà soát quỹ đất, trong đó có đất hai bên tuyến đường, để dự kiến bố trí làm quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư. Việc rà soát nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả tuyến đường sau khi hoàn thành.

Dự án đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình hiện được UBND TP. Hải Phòng tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm. Tuyến đường được định hướng kết nối khu vực cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, góp phần tăng cường kết nối giao thông và mở rộng không gian phát triển của thành phố.