Hải Phòng thông qua danh mục 10 khu đất làm nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII tại kỳ họp ngày 25/9 đã thông qua nghị quyết về danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Đây là cơ chế cho phép triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc trên đất doanh nghiệp đang có quyền sử dụng.

Theo nghị quyết, danh mục gồm 10 khu đất với tổng diện tích 611.008 m2. Chín khu đất thuộc các tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất, một khu còn lại thuộc tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất. Tổng mức đầu tư của 10 dự án theo phụ lục kèm theo là 11.346 tỷ đồng.

Nghị quyết được ban hành trên cơ sở Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 21/9/2026 của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp.

Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội cho phép thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đối với đất doanh nghiệp đang có quyền sử dụng, áp dụng cho bốn nhóm trường hợp là doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất, doanh nghiệp đang có quyền sử dụng đất, doanh nghiệp vừa đang có vừa nhận quyền sử dụng đất, và doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án trên đất của cơ sở sản xuất kinh doanh phải di dời. Cơ chế này mở rộng phạm vi loại đất được phép chuyển đổi mục đích để làm nhà ở thương mại, bao gồm cả đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, và đất ở cùng đất khác trong cùng thửa, những loại đất mà theo Luật Đất đai thông thường doanh nghiệp không được trực tiếp nhận chuyển quyền để làm nhà ở thương mại nếu chưa có đất ở.

Xét theo quy mô, Công ty CP Du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn là cái tên nổi bật nhất khi đề xuất tới ba dự án. Lớn nhất là khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn, rộng hơn 41 ha, vốn đầu tư 5.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2032. Khu đất này hiện là đất nuôi trồng thủy sản, Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm, thời hạn đến ngày 17/7/2067.

Cùng doanh nghiệp còn có dự án nhà ở thương mại dọc đường Nguyễn Hữu Cầu, diện tích 75.454 m2, vốn đầu tư 900 tỷ đồng, và tổ hợp chung cư cao cấp kết hợp thương mại, dịch vụ tại số 262 Nguyễn Hữu Cầu, diện tích 3.560 m2, vốn 1.500 tỷ đồng. Cả hai cũng đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2032.

Tính chung ba dự án, doanh nghiệp này chiếm khoảng 8.100 tỷ đồng, tức hơn 71% tổng vốn của toàn danh mục và gần 49,2 ha đất.

Phường Gia Viên là địa bàn có nhiều khu đất nhất với năm vị trí. Tại số 275 Lạch Tray, Công ty TNHH Hoàng Gia Hải Phòng đề xuất dự án chung cư cao cấp Hoàng Gia trên khu đất 5.355 m2, vốn 1.260 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Đây là khu đất đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 2002, với mục đích thương mại, dịch vụ và thời hạn sử dụng lâu dài.

Bốn khu đất còn lại là các thửa liền kề thuộc lô 26BC đường Lê Hồng Phong, mỗi thửa rộng 940 m2, đều có mục đích sử dụng hiện trạng là đất văn phòng làm việc, thời hạn lâu dài. Công ty TNHH Thương mại Vượng Tiến đề xuất một dự án tổ hợp chung cư và một dự án tòa nhà chung cư cao cấp, còn Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam đề xuất một tòa nhà chung cư cao tầng và một tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ. Mỗi dự án có vốn 250 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành vào quý IV/2032.

Tại phường Hồng An, Công ty CP Đầu tư Megastar đề xuất khu nhà ở thương mại trên diện tích 103.265 m2 thuộc tổ dân phố Tất Xứng, vốn 893 tỷ đồng, tiến độ đến quý III/2034. Khu đất hiện được cấp với mục đích kho chứa hàng, Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm, thời hạn đến ngày 2/12/2065.

Ở chiều ngược lại, dự án phát triển nhà ở thương mại của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phương Mai tại lô đất HH 33-11, phường Hải An, có quy mô vốn nhỏ nhất, 92,5 tỷ đồng, trên diện tích 6.969 m2, thời gian thực hiện 30 tháng. Theo phụ lục, khu đất gồm hơn 6.527 m2 đã được cấp giấy chứng nhận, gần 373 m2 là đường vào khu đất và gần 67,9 m2 là phần đã hoàn thành giải phóng mặt bằng của một dự án khác cùng chủ đầu tư.

Một điểm đáng chú ý của danh mục là cả 10 khu đất đều không phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, khác với dự án của Công ty Địa ốc Thành Đông được thông qua ở đợt trước. Các khu đất hiện chủ yếu là đất thương mại, dịch vụ, đất văn phòng, đất kho chứa hàng hoặc đất nuôi trồng thủy sản, phần lớn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua hai nghị quyết cho phép 12 dự án làm nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm của 171/2024/QH15 của Quốc hội. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, ngày 20/4, tại kỳ họp thứ nhất khóa XVII, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết đưa ba khu đất tại các phường Ngô Quyền, An Biên và Chu Văn An, tổng diện tích hơn 6,2 ha và tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.287 tỷ đồng, vào danh mục thí điểm theo Nghị quyết 171.

Dự án của Công ty Vận tải và Cung ứng Xăng dầu nằm tại khu đất 64-66 Trần Khánh Dư, diện tích hơn 5.400 m2, vốn đầu tư 75,76 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng được thực hiện dự án tại số 746 đường Nguyễn Văn Linh, diện tích 26.108 m2, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Còn dự án của Công ty Địa ốc Thành Đông tại phường Chu Văn An rộng 30.648 m2, trong đó có 26.858 m2 là đất trồng lúa, tổng mức đầu tư 136 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp còn lại đang có quyền sử dụng đất, riêng Thành Đông thực hiện theo hình thức nhận quyền sử dụng đất.