Hải Phòng thông qua chủ trương dự án hơn 5.000 tỷ đồng

Cụ thể, 8 nghị quyết được HĐND thành phố Hải Phòng thông qua tại kỳ họp lần này gồm: Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Thông qua Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố; Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất;

Quy định nội dung, nhiệm vụ chi thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng; rình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/7/ 2026) của HĐND thành phố; Về việc hỗ trợ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bến thủy Công an nhân dân thuộc Công an thành phố Hải Phòng thuộc nhiệm vụ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Minh Tuyết.

Theo thông tin tại kỳ họp, về dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.

Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 5.027 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu vốn nguồn ngân sách thành phố hơn 3.983 tỷ đồng; cơ cấu vốn nguồn ngân sách Trung ương gần 1.044 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã, phường Lê Thanh Nghị, Tân Hưng, Tứ Minh, Thạch Khôi, Mao Điền, Yết Kiêu, Bình Giang.

Năm 2026 - 2027 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Giai đoạn thực hiện dự án từ 2027 - 2032. Thành phố phấn đấu khởi công dự án trước ngày 30/6/2027 và hoàn thành, đưa toàn tuyến vào khai thác trong thời gian sớm nhất…