Hải Phòng: Thông qua 8 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu nhấn mạnh, 8 nghị quyết được thống nhất thông qua tại kỳ họp thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận, phối hợp, đồng hành giữa HĐND và UBND thành phố trong việc quyết định các nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung triển khai.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng lưu ý trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND thành phố xác định tại Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Về nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị; chủ động rà soát tiến độ, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và hồ sơ có liên quan, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định; cần nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách, làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và việc tổ chức triển khai.

8 dự thảo nghị quyết được thông qua gồm: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Thông qua Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố; Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất; Quy định nội dung, nhiệm vụ chi thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/7/2026) của HĐND thành phố; Về việc hỗ trợ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến thủy Công an nhân dân thuộc Công an thành phố Hải Phòng thuộc nhiệm vụ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Duy Thanh