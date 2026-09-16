Hải Phòng thí điểm phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại Lạch Tray

Theo đó, tuyến phố được tổ chức thí điểm có tên “Tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm khu vực số 53 Lạch Tray, phường Gia Viên”.

Thời gian thí điểm từ 17 giờ đến 24 giờ các ngày trong tuần, từ ngày 15.10.2026 đến ngày 15.4.2027.

Địa điểm tổ chức tại khu vực tuyến đường nối từ đường Lạch Tray ra đường bờ hồ An Biên, gồm khu vực giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi và Đài Liệt sĩ thành phố, khu vực giữa Đài Liệt sĩ thành phố và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp; cùng khu vực lòng đường ven hồ An Biên phía sau Đài Liệt sĩ thành phố.

Tuyến Lạch Tray sẽ được thí điểm trở thành phố ẩm thực

UBND thành phố giao UBND phường Gia Viên hoàn thiện, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức tuyến phố đêm theo đúng quy định; xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động, kịp thời xử lý các sự việc phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND phường Gia Viên có trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông, phương án sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và phương án phòng cháy, chữa cháy, gửi Công an thành phố để phối hợp xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông và phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian tổ chức hoạt động.

Ẩm thực Hải Phòng từ lâu đã trở thành một phần trong trải nghiệm của du khách khi đến thành phố

Đối với các chương trình văn hóa, nghệ thuật, UBND phường Gia Viên cung cấp đầy đủ thông tin về tiết mục, nội dung, tác giả và người biểu diễn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi chương trình diễn ra.

Sau thời gian thí điểm, UBND phường Gia Viên tổ chức đánh giá hiệu quả, gửi kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp, xem xét, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

UBND thành phố cũng yêu cầu UBND phường Gia Viên chủ động đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyến phố đêm được tổ chức an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

UBND thành phố giao các sở, ngành, đơn vị phối hợp tổ chức tuyến phố đêm, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch; Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường kết nối, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP tham gia giới thiệu, kinh doanh sản phẩm.

Công an thành phố bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và an toàn giao thông; Sở Xây dựng bảo đảm hạ tầng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan khu vực tổ chức. Các sở, ngành liên quan phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm, kinh phí, thông tin đối ngoại và các điều kiện phục vụ hoạt động.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành Đoàn Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp vận động hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia. Các cơ quan thông tin đại chúng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về tuyến phố đêm. UBND các xã, phường, đặc khu chủ động đăng ký tham gia biểu diễn, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương.