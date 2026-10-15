Hải Phòng thêm kênh liên lạc dự phòng bằng Internet vệ tinh Starlink

Ngày 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cùng UBND đặc khu Cát Hải nghiệm thu dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại trụ sở đặc khu, kiểm tra khả năng kết nối, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và độ ổn định của hệ thống để lấy kết quả làm căn cứ quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả sử dụng trong thực tế. Ở giai đoạn đầu, thành phố lắp 10 thiết bị đầu cuối, trong đó Cát Hải nhận 6 thiết bị và Bạch Long Vĩ nhận 4 thiết bị, kèm sáu tháng dùng dịch vụ miễn phí.

Lễ nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại đặc khu Cát Hải ngày 9/10. Ảnh Sở KH&CN Hải Phòng

Kênh kết nối bổ sung khi hạ tầng mặt đất gặp sự cố

Starlink là dịch vụ Internet do SpaceX phát triển, sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) để cung cấp kết nối tại những khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp hoặc khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất. Với các địa bàn biển đảo, nơi mạng mặt đất còn hạn chế và có thể bị gián đoạn do thời tiết cực đoan hoặc thiên tai, kết nối vệ tinh là phương án bổ sung giúp duy trì liên lạc khi các tuyến truyền dẫn thông thường gặp sự cố. Đây cũng là cách chủ động chuẩn bị phương án dự phòng trước những tình huống bất lợi.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc lắp Internet vệ tinh tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ giúp Hải Phòng bổ sung phương thức kết nối, tăng tính dự phòng và khả năng duy trì thông tin liên lạc, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi, thiên tai hoặc khi hạ tầng viễn thông truyền thống gặp sự cố.

Thành phố Hải Phòng kỳ vọng kênh kết nối mới sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin cùng các dịch vụ số, đồng thời tạo thuận lợi cho du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Xa hơn, công nghệ vệ tinh góp phần đa dạng hóa hạ tầng số của thành phố, cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ giữa khu vực trung tâm và các địa bàn biển đảo, để người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ ở những khu vực đặc thù có thêm điều kiện hưởng tiện ích của chuyển đổi số.

10 thiết bị Starlink chia cho hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ. Ảnh FPT Telecom

Chương trình khởi động từ Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2026, tổ chức ngày 8/10 với chủ đề lấy dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa làm động lực chiến lược cho kinh tế số và đô thị thông minh. Tại diễn đàn, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tiếp nhận và bàn giao thiết bị đầu cuối cùng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho hai đặc khu.

Cùng tham gia triển khai còn có Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT và các cơ quan, đơn vị liên quan. Starlink Việt Nam hỗ trợ 10 bộ thiết bị Starlink Standard 4X cùng sáu tháng sử dụng miễn phí gói dịch vụ Starlink Impact Plan.

Tại Cát Hải, sáu điểm kết nối được đặt ở trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận cùng ba trạm Quai Tơ, Vạn Tả và Trà Báu. Đó đều là những nơi cần liên lạc thông suốt để phục vụ quản lý, điều hành, đón khách du lịch, làm dịch vụ và giữ thông tin liên lạc ở các khu vực ven biển, hải đảo. Bốn thiết bị còn lại được lắp tại đặc khu Bạch Long Vĩ.

Với vai trò đối tác phân phối và triển khai dịch vụ Starlink tại Việt Nam, Viễn thông Quốc tế FPT phối hợp cùng Starlink Việt Nam và Viễn thông FPT tại Hải Phòng kết nối các bên, tổ chức lắp đặt, kiểm tra chất lượng tín hiệu và hỗ trợ kỹ thuật để đưa thiết bị vào vận hành thực tế.

Đánh giá về sự kiện, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch GTINX, cho rằng chương trình thể hiện rõ định hướng thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh mới của GTINX, đồng thời là hoạt động chào mừng 30 năm thành lập FPT Telecom. Theo doanh nghiệp, Internet vệ tinh Starlink bổ sung phương án kết nối cho các địa bàn đặc thù, giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực vận hành và mở rộng cơ hội kinh doanh trong môi trường số.

Đánh giá chất lượng và chi phí trước khi tính bước tiếp theo

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, chính quyền hai đặc khu và các cơ quan liên quan theo dõi chất lượng kết nối, độ ổn định, hiệu quả khai thác và chi phí vận hành của hệ thống, rồi nghiên cứu khả năng ứng dụng tại những khu vực có nhu cầu thực tế. Toàn bộ quá trình triển khai phải tuân thủ quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin, an ninh mạng cùng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Starlink brings Internet access to remote places

— Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2026

Ngày 14/10, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, chia sẻ trên mạng xã hội X bài viết của tài khoản DogeDesigner về việc Hải Phòng hợp tác với Starlink đưa Internet đến các đảo xa, kèm lời bình “Starlink brings Internet access to remote places”, tạm dịch là Starlink mang Internet đến những khu vực khó tiếp cận.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, sự quan tâm của người đứng đầu SpaceX là tín hiệu tích cực về sức lan tỏa của các sáng kiến công nghệ tại thành phố, song điều cốt lõi vẫn nằm ở cách tiếp cận lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm, chọn đúng công nghệ để giải những bài toán cụ thể và đưa thành quả chuyển đổi số phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh cùng đời sống người dân nơi biển đảo.