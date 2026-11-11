Hải Phòng: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

Phó CT UBND TP Lê Trung Kiên chủ trì buổi làm việc. Nguồn CTTĐT

Báo cáo chi tiết tại cuộc làm việc cho thấy, thực hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, hệ thống các sở, ngành và địa phương đã chủ động phối hợp rà soát toàn diện 151 dự án rơi vào tình trạng tồn đọng, dừng thi công hoặc kéo dài tiến độ theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ban hành ngày 13/2/2026. Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả tháo gỡ khó khăn đã đạt được những chuyển biến hết sức tích cực khi 145 dự án đã hoàn thành việc giải quyết vướng mắc. Trong biểu cơ cấu xử lý này, có 85 dự án đã được xử lý dứt điểm thông qua các hình thức pháp lý nghiêm minh như chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi đất, dừng thực hiện vĩnh viễn hoặc hoàn tất thủ tục quyết toán; 60 dự án sau khi triệt phá được các "nút thắt" thể chế đã khôi phục trạng thái hoạt động bình thường, đang tập trung triển khai theo phương án xử lý được cấp có thẩm quyền chấp thuận (bao gồm tiếp tục đẩy nhanh đền bù giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ gia đình, cá nhân và hoàn thiện thi công xây dựng). Đối với 6 dự án tồn đọng còn lại, các cơ quan chuyên môn đang tập trung nguồn lực tháo gỡ bám sát các kết luận, nghị quyết, nghị định và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương.

Trọng tâm của cuộc làm việc hướng vào việc trực tiếp xem xét, phân tích chuyên sâu những vướng mắc phức tạp cần thống nhất cơ chế chỉ đạo đối với một số dự án cụ thể cùng diện tích quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm quản lý. Đáng chú ý, tại không gian Trường Đại học Hải Phòng, lãnh đạo thành phố đã rà soát 3 dự án hạ tầng giáo dục trọng điểm gồm: Dự án xây dựng công trình Nhà học Khoa Ngoại ngữ, Nhà học Khoa Kinh tế và Du lịch; Dự án đầu tư xây dựng khu ký túc xá sinh viên; và Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, danh mục các dự án doanh nghiệp được đưa lên bàn nghị sự để bóc tách nguyên nhân bao gồm: Dự án Xây dựng bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng và trung chuyển hàng hóa (Công ty TNHH Hoàng Thành làm chủ đầu tư); Dự án đầu tư Cơ sở sơ chế và kinh doanh than Hà Hưng (Công ty TNHH ĐT và dịch vụ Hà Hưng làm chủ đầu tư); Dự án Nhà máy gạch tuynel (Công ty Cổ phần Nhà máy gạch Phú Quý làm chủ đầu tư); Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí, kết cấu thép (Công ty Cổ phần ST STEEL WORK làm chủ đầu tư); cùng Dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp (FDI) do Công ty TNHH Pruksa Việt Nam làm chủ đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các dự án còn lại, bám sát các quy định hiện hành của pháp luật để tham mưu cho Thường trực UBND thành phố phương án tháo gỡ triệt để. Đồng chí nhấn mạnh nguyên tắc công vụ xuyên suốt trong giai đoạn tới: Việc tổ chức thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn". Quyết tâm của thành phố là kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai và tài chính xã hội, trả lại không gian phát triển lành mạnh và tạo động lực bứt phá cho kinh tế - xã hội Hải Phòng.