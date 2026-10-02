Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng

Chiều 2/10, Sở Xây dựng Hải Phòng tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm kịp thời lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý chất lượng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cũng như điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Đỗ Hữu Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng nhấn mạnh, hội nghị là kênh đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, tập trung lắng nghe, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và thống nhất cách hiểu, cách áp dụng các quy định mới về xây dựng.

Với tinh thần “lắng nghe thực chất - tháo gỡ kịp thời - đồng hành cùng phát triển”, Sở Xây dựng mong muốn doanh nghiệp phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp; qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Thành Công, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng), năm 2026, lĩnh vực xây dựng có nhiều thay đổi về khuôn khổ pháp lý, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải kịp thời cập nhật và áp dụng đúng các quy định mới.

Từ thực tiễn quản lý, hội nghị tập trung trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm về quản lý chất lượng, thi công, nghiệm thu công trình; điều kiện năng lực, hành nghề hoạt động xây dựng; xác định đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu và các quy định về quản lý hoạt động xây dựng.

Đặc biệt, đối với các dự án đang triển khai, doanh nghiệp được hướng dẫn cụ thể việc xác định đối tượng kiểm tra theo từng công trình, hạng mục công trình và áp dụng quy định chuyển tiếp khi hệ thống pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị đối thoại, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và trực tiếp giải đáp trên 20 nhóm kiến nghị, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố.

Các vấn đề được tập trung làm rõ gồm quản lý chất lượng, thi công, nghiệm thu công trình; xác định đối tượng, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu; điều kiện năng lực, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân; thay đổi nhà thầu, điều chỉnh thiết kế, sử dụng vật liệu tương đương, biến động giá vật liệu; cùng những khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính và áp dụng các quy định mới của pháp luật về xây dựng…

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cùng các phòng chuyên môn đã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp cụ thể từng nội dung kiến nghị, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân hoạt động đúng quy định pháp luật.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, nêu kiến nghị tại hội nghị.

Các vấn đề được làm rõ tập trung vào lập, lưu trữ hồ sơ điện tử; thay đổi nhà thầu, điều chỉnh thiết kế, nghiệm thu từng phần, giám sát tác giả và xử lý biến động giá vật liệu trong thực hiện hợp đồng.

Về kiểm tra công tác nghiệm thu, Sở Xây dựng hướng dẫn việc phân cấp, xác định thẩm quyền, đối tượng kiểm tra đối với dự án có nhiều cấp công trình và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng.

Về điều kiện năng lực, doanh nghiệp được cập nhật những quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 liên quan đến chứng chỉ năng lực tổ chức, nhân sự chủ chốt, nhà thầu phụ và chứng chỉ hành nghề cá nhân.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Sở Xây dựng khẳng định tiếp tục hạn chế tối đa việc yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ nhiều lần; tăng cường hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ; tạo thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề và duy trì các kênh thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp.

Thông qua đối thoại, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; thống nhất cách hiểu, cách áp dụng quy định, góp phần tạo thuận lợi, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án xây dựng.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Hữu Hưng khẳng định, thời gian tới, ngành Xây dựng thành phố tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư, xây dựng trên địa bàn và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Duy Thanh