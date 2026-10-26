Hải Phòng: Thanh tra toàn diện quá trình cổ phần hóa để xử lý nghiêm sai phạm

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

"Hải Phòng kiên quyết thu hồi quỹ nhà, đất công đã hết hạn thuê để chỉnh trang đô thị, chống thất thoát, lãng phí; đồng thời, giao Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện quá trình cổ phần hóa để xử lý nghiêm sai phạm và chuẩn bị phương án cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên đã nhấn mạnh tại cuộc làm việc với một số doanh nghiệp cổ phần hoá có thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý, ngày 26/10.

Đây là cuộc làm việc để lãnh đạo thành phố và các sở, ngành, địa phương liên quan lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của doanh nghiệp, đặc biệt là xem xét hồ sơ cổ phần hoá doanh nghiệp để xác định quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của ba doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát hành sách và Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng; Công ty cổ phần Hoàng Long.

Liên quan đến Công ty cổ phần Phát hành sách - doanh nghiệp sau cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước: Đơn vị thuê 5 cơ sở nhà, đất của Công ty Kinh doanh nhà; trong đó, 4 cơ sở Công ty Kinh doanh nhà đã thực hiện khởi kiện đòi nhà tại Tòa án nhân dân chu vực 3, gồm: số 75 Cầu Đất, và 3 số nhà 156, 158, 160 Hoàng Văn Thụ; 1 cơ sở số 106 Lê Lợi, Ủy ban nhân dân phường Gia Viên đã thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 8/6/2026.

Liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng: cơ sở nhà, đất tại số 3 T1 Lý Thường Kiệt, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng thuê với mục đích kinh với diện tích nhà thuê 68,2 m² trên diện tích đất 80,8 m² (số liệu theo Hợp đồng thuê nhà năm 2018).

Đối với Công ty cổ phần Hoàng Long: Nhà số 33 Hoàng Văn Thụ, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý. Trước khi cho Công ty cổ phần Hoàng Long thuê, nhà được Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng thuê để kinh doanh với tổng diện tích nhà 665,8 m².

Đại diện Công ty Cổ phần Phát hành sách Hải Phòng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Ngày 13/6/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc thu hồi nhà số 33 Hoàng Văn Thụ do Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng thuê nhưng không còn nhu cầu sử dụng để bố trí cho Công ty cổ phần Hoàng Long thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh. Nhà cho thuê có quy mô 2 tầng, tổng diện tích nhà 665,0 m², diện tích đất 350,7 m²...

Tại cuộc làm việc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát hành sách Hải Phòng và Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng nêu các đề xuất về cấp quyền sử dụng đất, công nhận chi phí cải tạo sửa chữa và bố trí địa điểm kinh doanh mới. Riêng Công ty cổ phần Hoàng Long (đơn vị đang thuê các điểm nhà, đất tại số 33 Hoàng Văn Thụ, số 81 tầng 1 và số 110 tầng 1 Cầu Đất, hiện còn nợ hơn 1,86 tỷ đồng tiền thuê đất) đã không đến tham dự theo Giấy mời của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo chi tiết của Sở Tài chính và các ngành chức năng, kiến nghị của các doanh nghiệp yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu thuê đất 50 năm không qua đấu giá hoặc yêu cầu công nhận quyền thuê vĩnh viễn đều không có căn cứ pháp lý. Toàn bộ các cơ sở nhà, đất nêu trên là tài sản công, không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; doanh nghiệp chỉ kế thừa hợp đồng thuê có thời hạn theo quy định của pháp luật dân sự và quản lý tài sản công. Nhiều điểm thuê đã bị doanh nghiệp tự ý sửa chữa, cơi nới không phép, hợp khối trái quy định hoặc cho bên thứ ba thuê lại; đồng thời các đơn vị còn nợ đọng hàng tỷ đồng tiền thuê đất kéo dài nhiều năm.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, đại diện sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên ghi nhận quá trình đóng góp lịch sử của doanh nghiệp, tuy nhiên, các quyền lợi đã được giải quyết tương xứng và nay cần đặt mục tiêu chung lên trên hết.

Ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh, toàn bộ quỹ nhà, đất đang cho thuê là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước có đầy đủ căn cứ pháp lý để thu hồi, phục vụ mục đích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thu hồi, sắp xếp lại quỹ nhà đất nhằm phục vụ lợi ích chung, tạo động lực phát triển đô thị văn minh, hiện đại, tránh tình trạng để công trình cũ kỹ, xuống cấp kéo dài mà không có nguồn lực cải tạo.

Về giải quyết kiến nghị và xử lý dứt điểm các vướng mắc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Kiên đề nghị đối với các nội dung đã có kết luận thanh tra trước đây không xem xét thanh tra lại mà yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo kết luận.

Về tiến độ và tổ chức thực hiện, yêu cầu các ngành và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra toàn diện nguồn gốc, hồ sơ pháp lý về nhà, đất và tài sản công; đặc biệt làm rõ các nội dung liên quan đến quá trình cổ phần hóa và quyền sử dụng đất, bảo đảm đầy đủ hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Thanh tra thành phố tập trung thanh tra toàn diện quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp xem có dấu hiệu vi phạm quy định hay không, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan điều tra theo đúng thẩm quyền trong thời hạn khoảng 20 ngày.

Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng phương án cưỡng chế, thu hồi tài sản theo đúng quy định pháp luật trong trường hợp doanh nghiệp không chấp hành. Đồng thời, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp về việc bố trí, sắp xếp một địa điểm kinh doanh mới phù hợp.

"Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố công khai minh bạch quy hoạch sau thu hồi; khi tổ chức đấu thầu, đấu giá khu đất để triển khai dự án thương mại, dịch vụ, doanh nghiệp này hoàn toàn có quyền tham gia bình đẳng với các nhà đầu tư khác theo đúng quy định pháp luật", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định.