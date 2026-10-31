Hải Phòng: Thành lập Chi hội Luật gia xã An Lão, thêm địa chỉ hỗ trợ pháp lý cho người dân

Thành lập Chi hội Luật gia xã An Lão với 25 hội viên

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Luật gia Tp.Hải Phòng; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lão; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các thôn cùng 25 hội viên Chi hội Luật gia xã An Lão.

Tại hội nghị, đại diện Hội Luật gia thành phố đã công bố quyết định kết nạp hội viên, thành lập Chi hội Luật gia xã An Lão với 25 hội viên và trao quyết định, ra mắt Ban Chấp hành Chi hội.

Việc thành lập Chi hội góp phần mở rộng mạng lưới tổ chức Hội tại cơ sở, tập hợp những người có kiến thức, kinh nghiệm pháp luật cùng tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia xã An Lão.

Đây cũng là điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND xã, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia xã An Lão, khẳng định Chi hội sẽ chú trọng tập hợp, phát huy năng lực của hội viên, chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho nhân dân.

Thời gian tới, thông qua hoạt động cụ thể, Chi hội sẽ góp phần đưa những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống được truyền tải kịp thời, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trang bị kiến thức pháp luật, phát huy vai trò luật gia từ cơ sở

Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập Chi hội, hội nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nội dung trọng tâm là Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bà Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng đã trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo viên tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi của Luật Đất đai năm 2024, giúp đại biểu và hội viên cập nhật các quy định mới, nâng cao khả năng vận dụng pháp luật trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng.

Đất đai là lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống người dân, đồng thời thường phát sinh những vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự. Vì vậy, việc cập nhật kiến thức pháp luật không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, hội viên nâng cao hiểu biết mà còn tạo nền tảng để giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

Thông qua hội nghị, các hội viên Chi hội Luật gia xã An Lão có thêm kiến thức, kỹ năng để tham gia tuyên truyền, tư vấn pháp luật, hỗ trợ người dân nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu nại phát sinh do thiếu thông tin hoặc hiểu chưa đầy đủ quy định pháp luật.

Thời gian qua, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng chú trọng củng cố, phát triển tổ chức Hội tại cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc xây dựng và phát huy vai trò các chi hội luật gia tại xã, phường càng có ý nghĩa thiết thực.

Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, đội ngũ hội viên có thể tham gia hỗ trợ chính quyền trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, hòa giải ở cơ sở và các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Đặc biệt, sự hiện diện của tổ chức Hội tại địa bàn dân cư giúp những vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống được tiếp cận, giải thích và hướng dẫn kịp thời hơn.

Với 25 hội viên, Chi hội Luật gia xã An Lão được kỳ vọng sẽ từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động pháp luật tại địa phương, chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức liên quan triển khai những nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Việc thành lập Chi hội không chỉ góp phần củng cố tổ chức Hội Luật gia thành phố Hải Phòng mà còn tạo thêm nguồn lực pháp lý cho chính quyền cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng đời sống tuân thủ pháp luật trong cộng đồng.