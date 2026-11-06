Hải Phòng: Thành lập Chi hội Luật gia phường Thủy Nguyên, đưa hoạt động pháp luật về cơ sở

Tăng cường hoạt động pháp luật từ cơ sở

Mới đây, Hội Luật gia Tp.Hải Phòng phối hợp với UBND phường Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi hội Luật gia phường Thủy Nguyên; ký kết chương trình phối hợp tư vấn pháp luật miễn phí; tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền pháp luật và kết nối, giới thiệu việc làm.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư thành phố cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Nguyên và đông đảo cán bộ, hội viên, hòa giải viên, người dân địa phương.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức công bố các quyết định kết nạp hội viên và thành lập Chi hội Luật gia phường Thủy Nguyên. Bà Nguyễn Thị Mai trao quyết định, chúc mừng Chi hội mới và giao nhiệm vụ cho tập thể Chi hội.

Lãnh đạo Sở Tư pháp Tư pháp thành phố, Hội Luật gia Tp.Hải Phòng và lãnh đạo phường Thủy Nguyên trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia phường Thủy Nguyên.

Chi hội do ông Bùi Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên làm Chi hội trưởng. Việc thành lập tổ chức Hội tại địa phương có ý nghĩa quan trọng trong củng cố, phát triển hệ thống Hội sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tập hợp đội ngũ những người có kiến thức, kinh nghiệm pháp luật tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Thông qua tổ chức Hội ở cơ sở, đội ngũ luật gia có điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền và nhân dân, kịp thời nắm bắt những vướng mắc pháp lý, tham gia tư vấn, giải đáp và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại khu dân cư.

Ngay sau lễ công bố quyết định, Chi hội Luật gia phường Thủy Nguyên và Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư Tp.Hải Phòng đã ký kết chương trình phối hợp tư vấn pháp luật miễn phí. Đại diện hai đơn vị ký kết là ông Bùi Văn Biên và Luật sư Nguyễn Quang Chiến thuộc Chi hội phó Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư Tp.Hải Phòng.

Chi hội Luật gia phường Thủy và Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư Tp.Hải Phòng kí kết chương trình phối hợp.

Chương trình nhằm phát huy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ luật gia, luật sư, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp.

Qua đó, người dân có thêm địa chỉ tin cậy để tìm hiểu pháp luật, được hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống, góp phần đưa hoạt động của tổ chức Hội đến gần hơn với cộng đồng.

Nâng cao kỹ năng hòa giải, hạn chế tranh chấp trong cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, bà Nguyễn Thị Mai trực tiếp tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn.

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; phương pháp tiếp cận, lắng nghe, phân tích vấn đề và vận dụng quy định pháp luật để hướng dẫn các bên giải quyết bất đồng trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng, báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề tại hội nghị.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật và hoạt động xét xử với cương vị Chánh án TAND Tp.Hải Phòng, báo cáo viên đã chia sẻ những tình huống thực tiễn, giúp đội ngũ hòa giải viên nâng cao khả năng nhận diện vấn đề, lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, hạn chế tranh chấp kéo dài, giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng.

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy vai trò của hội viên Hội Luật gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia hòa giải và hỗ trợ chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề pháp lý ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, hội nghị còn tổ chức thông tin tuyển dụng, tư vấn, kết nối và giới thiệu việc làm với sự tham gia của đại diện Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, góp phần giúp người lao động địa phương tiếp cận thêm cơ hội việc làm.

Việc kết hợp thành lập Chi hội với ký kết chương trình tư vấn pháp luật, tập huấn nghiệp vụ và kết nối việc làm cho thấy định hướng hoạt động gắn với nhu cầu thực tiễn ngay từ khi tổ chức Hội ra mắt.

Qua đó, Chi hội Luật gia phường Thủy Nguyên có thêm nền tảng để triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, phát huy vai trò đội ngũ luật gia trong tham gia xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật tại địa phương.