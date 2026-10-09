Hải Phòng: Thành lập 26 tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tại Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cùng 26 tổ chức đảng trực thuộc. Theo đó, bộ máy tham mưu, giúp việc được kiện toàn gồm: Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Cơ quan MTTQ, các đoàn thể thành phố, và Ủy ban Kiểm tra.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã công bố các quyết định chỉ định, bổ nhiệm các đồng chí chủ chốt giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Chánh Văn phòng cùng các Phó Chánh Văn phòng và Phó Trưởng ban. Đồng thời, 26 tổ chức đảng trực thuộc cũng chính thức được thành lập với việc chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư và chi ủy viên phụ trách từng cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể.

Lãnh đạo Đảng ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và chỉ định tham gia cấp ủy. (Ảnh: Đàm Thanh - CTTĐTHP)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố khẳng định việc thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố là bước chuyển có ý nghĩa chiến lược. Mô hình này đưa tổ chức từ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành đảng bộ cơ sở trực thuộc trực tiếp Thành ủy, qua đó cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm khâu trung gian và phân định rõ chức năng, thẩm quyền.

Đồng chí yêu cầu ngay sau Hội nghị, các cấp ủy cần khẩn trương ổn định tổ chức, đưa hoạt động đi vào nền nếp, hoàn thiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ rõ ràng theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả". Bên cạnh đó, công tác dân vận cần được đổi mới căn bản từ tư duy "vận động" sang "đồng hành, đối thoại, lắng nghe", nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.