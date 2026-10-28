Hải Phòng: Tháng 11 sẽ khởi công đường Hồ Sen - Quán Mau hơn 1.200 tỉ đồng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên động viên người dân trên địa bàn phường Lê Chân bị ảnh hưởng bởi dự án sớm đồng thuận, bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án ngày 24.10 vừa qua.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, đơn vị phấn đấu khởi công dự án xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau trong tháng 11.2026. Đơn vị đang tiến hành thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự kiến phê duyệt trong tháng 10, sau đó tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

Tháng 11, khởi công dự án nút giao Hồ Sen, Quán Mau

Dự án xây dựng mới tuyến đường từ đường Hồ Sen đến đường trục Khu đô thị ICC với chiều dài khoảng 0,64km, quy mô 4 làn xe, bề rộng 25m; xây dựng hoàn thiện nút giao thông Quán Mau dạng đảo xuyến tròn, đường kính đảo D=54m, mặt đường quanh xuyến rộng 14m, hè đường rộng 5m; đồng thời, xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Đối với đoạn đường rộng 25m đã được đầu tư từ Khu đô thị ICC đến nút giao Quán Mau, dự án sẽ hoàn thiện khớp nối mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và kết nối hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tính đồng bộ toàn tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỉ đồng, gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.034 tỉ đồng; chi phí xây dựng 76 tỉ đồng, còn lại là chi phí khác. Đây được xem là tuyến đường có tổng mức đầu tư “đắt nhất” Hải Phòng từ trước đến nay.

Dự án dự kiến thu hồi 3,82ha đất tại các phường Lê Chân và Gia Viên. Trên địa bàn phường Lê Chân, dự án thu hồi đất của 244 tổ chức, cá nhân; tại phường Gia Viên, thu hồi đất của 70 tổ chức, cá nhân.

Đến nay, cả 2 địa phương đã hoàn thành việc ban hành thông báo thu hồi đất gửi đến các trường hợp có đất bị thu hồi, đồng thời thực hiện kiểm kê, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.