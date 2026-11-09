Hải Phòng: Tàu nghiên cứu khoa học Akademik M.A. Lavrentyev cập cảng Đình Vũ

Tàu nghiên cứu khoa học Akademik M.A. Lavrentyev. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Chiều 9/11, tại Hải Phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ đón tàu nghiên cứu khoa học Akademik M.A. Lavrentyev thực hiện chuyến khảo sát hợp tác khoa học Việt Nam-Liên bang Nga.

Tàu nghiên cứu khoa học Akademik M.A. Lavrentyev cập cảng Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. Đây là chuyến khảo sát khoa học biển chung lần thứ ba giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong vùng biển Việt Nam từ ngày 4/11 đến ngày 12/12.

Chuyến khảo sát là một trong những hoạt động thực địa mở đầu thực hiện Lộ trình hợp tác nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2026-2035 giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tại lễ đón, Tiến sỹ Khoa học Renat Shakirov, Trưởng đoàn khảo sát khoa học trên tàu Akademik M.A. Lavrentyev cho biết chuyến khảo sát này là kết quả đóng góp của nhiều cơ quan, ban ngành của Việt Nam, đặc biệt là của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đoàn rất ấn tượng với vẻ đẹp của thành phố Hải Phòng.

Tiến sỹ Khoa học Renat Shakirov cũng đã giới thiệu về các thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học biển của Liên bang Nga, đồng thời mong muốn, thời gian tới tiếp tục có nhiều nhà khoa học nữ của hai quốc gia tham gia các chuyến khảo sát.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết cuộc gặp này tiếp nối những hải trình nghiên cứu chung, đồng thời là dịp vun đắp tình đồng nghiệp và sự tin cậy giữa các nhà khoa học hai nước.

Tàu nghiên cứu khoa học Akademik M.A. Lavrentyev sau chuyến hành trình dài trên biển. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Chuyến khảo sát lần thứ ba có ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai trong năm chéo hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo Việt Nam-Liên bang Nga 2026, đồng thời mở đầu các hoạt động khảo sát trong khuôn khổ Lộ trình hợp tác nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2026-2035.

Tiếp nối các chuyến đi năm 2019 và 2025, đây là bước cụ thể hóa những định hướng hợp tác dài hạn bằng hoạt động khoa học chung.

Việc triển khai chuyến khảo sát góp thêm minh chứng về tính thực chất và sự phát triển liên tục của hợp tác khoa học giữa hai nước, hướng tới kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga dự kiến vào đầu tháng 12 tới. Viện Các khoa học Trái Đất phát huy trách nhiệm đơn vị chủ trì phía Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nga và các đơn vị liên quan, bảo đảm chuyến khảo sát an toàn, đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuyên môn.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh tin tưởng với kinh nghiệm của thuyền trưởng, tập thể thuyền viên và tinh thần đồng hành của các nhà khoa học hai nước, chuyến khảo sát sẽ đạt các mục tiêu đề ra, đóng góp cơ sở khoa học phục vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh, thực hiện chủ trương của Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam coi trọng việc gắn khảo sát thực địa với nghiên cứu chuyên sâu và đào tạo nhân lực. Viện muốn kết nối năng lực của các đơn vị chuyên môn, phát huy thế mạnh của các đối tác, để mỗi chuyến khảo sát góp phần tích lũy dữ liệu, phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực nghiên cứu biển của Việt Nam.

Hợp tác khoa học Việt-Nga được vun đắp qua nhiều thế hệ. Sự gắn bó ấy tiếp tục được bồi đắp qua những ngày cùng làm việc trên biển, cùng trao đổi chuyên môn và hỗ trợ nhau trong nghiên cứu.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng sự đồng hành của Phân viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Viện Hải dương học Thái Bình Dương cùng các đồng nghiệp Nga, đồng thời kỳ vọng các nhà khoa học hai nước sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, tạo ra những dữ liệu có chất lượng và kết quả nghiên cứu chung có giá trị.

Các nhà khoa học trẻ có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực địa và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Sự trưởng thành của đội ngũ kế cận sẽ góp phần bảo đảm tính bền vững của chương trình hợp tác.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga tham dự Lễ đón tàu nghiên cứu khoa học Akademik M.A. Lavrentyev. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh trân trọng cảm ơn các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và các đơn vị hai nước đã hỗ trợ tổ chức chuyến khảo sát; cảm ơn các nhà khoa học, thuyền trưởng và toàn thể thuyền viên đã dành tâm huyết cho chương trình nghiên cứu chung, đồng thời chúc đoàn có một hải trình an toàn, thuận lợi và thành công, với những kết quả khoa học có giá trị cùng những kỷ niệm đẹp về tình bạn Việt-Nga.

Theo Tiến sỹ Lê Đình Nam, Phó Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái Đất, đối với Viện Các Khoa học Trái đất, chuyến khảo sát không chỉ là một hoạt động khảo sát khoa học, mà còn là cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, tiếp cận các phương pháp và công nghệ khảo sát hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu biển của đội ngũ cán bộ khoa học Việt Nam.

Với vai trò là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, Viện Các Khoa học Trái Đất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Liên bang Nga và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để chuyến khảo sát được thực hiện an toàn, hiệu quả và đạt được các mục tiêu khoa học đề ra./.