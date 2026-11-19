Quang cảnh buổi làm việc. Nguồn CTTĐT

Tham gia cuộc làm việc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và các sở, ngành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Hải Phòng đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và tăng trưởng cả nước. Trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn nhiều bất định, thành phố cần đánh giá sát thực tế, nhận diện rõ những vướng mắc để khơi thông nguồn lực và mở rộng dư địa phát triển.

Duy trì tăng trưởng, đẩy nhanh đầu tư công

Theo báo cáo của thành phố, GRDP chín tháng năm 2026 tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,12%; lượng hàng hóa qua cảng đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%, tương đương 96,3% kế hoạch năm; nhập khẩu đạt 40,1 tỷ USD, tăng 18,8%, bằng 96,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 359.018 tỷ đồng, tăng 16,17%. Thành phố đón 15,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,5%.

Về đầu tư, Hải Phòng thu hút 3,802 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng, tăng 69%, đạt 96,4% kế hoạch năm. Đầu tư trong nước đạt 115.292 tỷ đồng, gồm 98 dự án mới và 24 dự án điều chỉnh.

Thu ngân sách đạt 181.008 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 10,2%. Đến ngày 31/10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 33.877 tỷ đồng, tương đương 91,76% kế hoạch Thủ tướng giao sau khi trừ 5% tiết kiệm chi.

Thành phố cũng báo cáo kết quả sắp xếp mạng lưới giáo dục công lập từ 1.440 xuống 869 đầu mối, giảm 39,7%, đồng thời bảo đảm hoạt động dạy và học. Hoạt động khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí đạt 96% dân số thường trú, với hơn 4,04 triệu người.

Đối với hội nhập kinh tế, Hải Phòng dẫn đầu cả nước và là địa phương duy nhất đạt mức “Rất tốt” trong Bộ chỉ số thực thi các hiệp định thương mại tự do — FTA Index 2025.

Giải quyết năm nhóm kiến nghị trọng tâm

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cùng thành phố trao đổi năm nhóm kiến nghị liên quan đến đất đai, phát triển đô thị, cảng biển, đầu tư công và năng lượng.

Trong lĩnh vực đất đai, thành phố đề nghị hoàn thiện đồng bộ quy định, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Đối với phát triển đô thị, nội dung được đặt ra là thống nhất cơ chế triển khai gắn với Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội.

Về hạ tầng cảng biển, Hải Phòng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch bến cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn và công trình chỉnh trị cửa sông Văn Úc. Thành phố đồng thời đề xuất bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 cho 11 dự án hạ tầng kết nối liên vùng.

Nhóm kiến nghị về năng lượng tập trung vào bổ sung quy hoạch, tháo gỡ khó khăn cho các dự án nguồn điện nền nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phân công rõ trách nhiệm để các Bộ Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền.

Ưu tiên công nghiệp xanh, cải thiện môi trường đầu tư

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận nỗ lực của thành phố, yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026.

Những nhiệm vụ trước mắt gồm giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy nhanh các công trình trọng điểm, kiểm soát lạm phát và chăm lo an sinh xã hội dịp cuối năm.

Về dài hạn, Hải Phòng cần thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, công nghiệp xanh và công nghiệp hỗ trợ. Thành phố cần xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ, bổ trợ giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp với Khu Thương mại tự do, đồng thời tăng cường liên kết vùng.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung khẳng định địa phương sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan

Sau cuộc làm việc, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo thành phố thị sát khu vực thông quan tập trung thuộc Chi cục Hải quan khu vực III.

Phó Thủ tướng ghi nhận đóng góp của đơn vị trong thu ngân sách và phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đánh giá cao việc số hóa dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thông quan.

Đơn vị được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy trình tích hợp một đầu mối để phục vụ việc nhân rộng. Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan được giao rà soát, cắt giảm những thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết, kết hợp yêu cầu quản lý với tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Việc xử lý vướng mắc về đất đai, hạ tầng, năng lượng và thủ tục xuất nhập khẩu là những nhiệm vụ Hải Phòng tập trung thực hiện, gắn với mục tiêu duy trì tăng trưởng và thu hút các dự án phù hợp định hướng phát triển dài hạn.